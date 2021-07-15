“我们必须尝试跟上瓜帅脚步！” 欧洲杯证明了瓜迪奥拉对英格兰足球的巨大影响

曼城青训学院主教练杰森-威尔科克斯在接受够力足球独家采访时表示，瓜迪奥拉对英格兰足球的影响力远远超出了曼城的范围。

当瓜迪奥拉2016年来到曼城时，很多人都认为他的足球风格在英超不适合。

人们认为，在斯托克城寒冷潮湿的夜晚获胜的唯一途径是速度、力量和抢断，而不是传球、压力和冒险。

考虑到瓜迪奥拉率领的巴塞罗那和拜仁慕尼黑经常来到英格兰踢客场，并在欧冠联赛对阵英超对手的比赛中占据主导地位，这种说法总是很奇怪，而他的足球哲学最终被曼城随后的成功证明是正确的。

事实上，现在有一点已经很明显，那就是这位加泰罗尼亚教练不仅把曼城变成了一支欧洲强队，他还在英格兰杀入2020欧洲杯决赛的过程中扮演了重要角色，这是英格兰55年来在重大赛事中表现最好的一次。

以三狮军团在半决赛中战胜丹麦为例。

在比赛结束前的最后几分钟，英格兰仍保持着2-1的领先优势，没有出现过去那种恐慌的表现。相反，加雷斯-索斯盖特的球队在两分半钟内完成了53次传球，并在温布利球迷的欢呼声中结束了比赛。

三名曼城球员在对阵意大利的欧洲杯决赛中首发，考虑到他们在过去四年中三次获得英超冠军，这也许并不令人惊讶。

拉希姆-斯特林、约翰-斯通和凯尔-沃克在本届赛事中的表现不比任何人差，他们在过去四年里在瓜迪奥拉手下工作，学习了他的高压逼抢、以控球为导向的足球风格。

别忘了菲尔·福登因为伤病错过了决赛，而前曼城青年队球星贾登-桑乔则是替补，瓜迪奥拉的足球风格对这两个年轻人的成长是不可或缺的。

威尔科克斯告诉够力足球：“我们融合了英格兰风格和西班牙风格，但最终，瓜迪奥拉那师承自约翰-克鲁伊夫的足球理念影响了英格兰足球。”

“我们对克鲁伊夫的风格进行了一些修改，但现在有很多球队真正重视这种踢法，他们把进球的第一秒看得和第30秒一样重要。”

“进球的方式，从后场开始的组织和球队在前场射门的方式，以及高压逼抢、在对手半场踢球的打法——这种理念无疑来自瓜迪奥拉，他一直在进化，我们必须努力跟上他。”

虽然有些人可能会说这是一个巧合，但一支国家队的成功与瓜迪奥拉每天与这个国家最好的球员一起工作之间有着显著的关联。

西班牙在2010年世界杯和2012年欧洲杯中都夺得了冠军，而当时那支斗牛士军团是围绕着瓜迪奥拉的巴塞罗那球员建立起来的，而他在拜仁时，德国则赢得了2014年世界杯。

很明显，现在的英格兰正享受着自阿尔夫-拉姆齐爵士、鲍比-摩尔和杰夫-赫斯特时代以来，他们在重大赛事中最好的表现。

威尔科克斯认为瓜迪奥拉绝对值得赞扬，因为他向世界展示了他的哲学能够取得成功，而这种哲学也被曼城的每一级别梯队所接受。

他说道：“我们绝不会妥协我们的风格，我认为瓜迪奥拉的所作所为证明了这种风格可以在任何欧洲顶级联赛中获胜。一开始有很多疑问。每个人都从外面冒出来质疑瓜迪奥拉，质疑他的战术和选人。但对我来说，他是世界上最好的教练，他对我们的青训肯定有影响。”

“要按照他的方式踢球需要勇气和大量的努力，而这一切不仅仅发生在周六的比赛；这是需要经过无数个小时来练习的，你需要投入数天、数个月的艰苦训练。我们也必须在我们的日常工作计划中采用同等水平的努力、一致性和细节。”

“我们在青训学院的工作略有不同，因为我们必须确保自己从各个方面培养球员。这不仅仅是确保照顾他们的身体成长，我们还必须确保整个环境是正确的，这样才能让他们有表达能力和创造力。”

“当你观看曼城青年队比赛时，你会看到的不仅仅是出色的个人技术，还有球员彼此之间的理解，他们必须为球队而战，这是非常重要的。”

威尔科克斯为俱乐部的工作态度感到非常自豪，他表示从清洁工、厨师到精英发展教练都为培养出一个有天赋的球员做出了重要的贡献。

英格兰的年轻球员在球场外的表现和在球场上的表现一样，赢得了众多球迷的心，无论是勇敢地推动他们相信的多样性，还是与球迷和媒体打交道。

福登是这群令人兴奋的年轻榜样中的一员，在从令人兴奋的年轻球员到进入主力阵容后，他已经是曼城青训学院的招牌，但他在国际舞台上的表现更让工作人员为自己最大的成功故事感到自豪。

威尔科克斯说道：“英格兰队所做的一切，他们所遇到的，以及他们对自己在社会中所扮演角色的理解，正在影响着那些想成为他们这样的年轻人。”

“对于福登来说，最重要的不是他作为一名球员的进步方式，而是他表现自己的方式，他对媒体讲话的方式和他行动的方式。他在各方面都成长了，但他仍然是一个来自斯托克波特的脚踏实地的孩子，他一点也没变。”

“这是我能给他的最大的赞美，我们为他的行为感到骄傲，就像我们为他的球技感到骄傲一样。”