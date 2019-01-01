“我们很乐观”凯恩有望欧冠决赛上场

这位英格兰前锋正在努力康复，以便能及时复出面对利物浦。他的教练也希望他能够出场

毛里西奥·波切蒂诺表示，他“乐观地”认为，欧冠决赛哈里凯恩将为热刺出战利物浦。

欧冠四分之一决赛热刺对阵曼城的第一回合比赛中，凯恩在防守德尔夫时脚踝受伤。

热刺赢下了曼城，但从那以后凯恩一直无法上场。

在欧冠半决赛中，卢卡斯·莫拉的帽子戏法帮助热刺戏剧性地战胜了阿贾克斯，而波切蒂诺表示，凯恩有望在马德里的决赛中出战。

“凯恩正在训练，他正处于恢复的良好阶段。”波切蒂诺在毕尔巴鄂国际足球峰会上说。

“我们希望得到他的助力。无论是首发还是替补，或者只是在更衣室里的精神支柱。但我们乐观地认为，他可以在球场上发光发热。”

托特纳姆热刺在小组赛阶段的前三场比赛中仅获得一分，埃因霍温在最后一轮比赛中与国际米兰战平，帮助波切蒂诺的队球队爬进了欧冠淘汰赛阶段。

然而，从那之后，他们一路高歌，奋战到了决赛。卢卡斯、孙兴慜和略伦特等人都在凯恩缺阵的情况下不辱使命。

阿根廷人补充说：“当我们小组赛仅拿下一分时，没有人乐观。”

“我们经历了非常困难的时期，球队展现出了血性。你不会凭空战胜曼城或是逆转击败阿贾克斯。这些经历给予我们力量。

“本赛季的开局非常艰难，尤其是当我们不得不回到温布利比赛时。球迷想要搬到新球场。我们遭了很多罪；还以为新球场永远不会完工。

“这种消极情绪给我们带来了一点困扰，但我们强势回归了。很多人都好好地上了一课。当你体会一下我们这十个月的经历，你就会理解我们在半决赛中洒下的泪水。”

热刺将于6月1日在马德里竞技的万达大都会球场迎战利物浦队。