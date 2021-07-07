“我们已经就续约握过手”——为什么瓜迪奥拉无法将曼联新援桑乔留在曼城？

这位英格兰国脚本来注定要在曼城成功，结果他却在2017年离开球队，加盟了多特蒙德。

当今年8月桑乔回归曼彻斯特时，这座城市蓝色的那一半将会有很多人密切关注他的表现。

四年前，桑乔离开曼城去寻找一线队机会，他离开了一支相信他的前途的俱乐部，转而去德甲豪门多特蒙德碰碰运气。

在为多特蒙德出场137次，打进50球并送出64个助攻，以及为英格兰出场20次之后，没有人会说他没有找到自己想要的东西。

现在，桑乔将以超级巨星的身份重返英超联赛，曼联将以不到7300万英镑的价格签下他。

由于享有未来转会费分成条款，曼城将在原先的800万英镑转会费基础上再从桑乔这笔交易中分得大约1000万英镑。

对于一个当时合同只剩12个月的年轻球员来说，曼城收到这样的价格已经很不错了，而且他还从来没有为曼城一线队出场过。

但话说回来，对于一个似乎注定要走上顶级水平的球员来说，这只是一个小小的改变，曼城在他身上投入了大量的时间来培养他。

如果桑乔有机会在瓜迪奥拉手下工作，那么他在曼城的表现将会是怎样的呢？

瓜帅在3月份时就谈到过这个问题，他说道：“没人知道，也许他留下，而我们踢得不好或者更好。每个人都要决定自己的生活。”

曼城本希望桑乔留下，并给他开出了一份丰厚的续约合同，当时桑乔甚至还未为一线队出场过。

瓜迪奥拉甚至透露，他已经就新合同的问题和桑乔握过手，俱乐部里的每一个人都知道这名球员的才华。

当时17岁的桑乔是俱乐部认为注定要进入一线队的三名年轻球员之一，另外两名球员是菲尔-福登和布拉欣-迪亚斯，迪亚斯在上赛季成功租借到AC米兰后，现在已经准备离开皇家马德里，永久转会AC米兰。

曼城主席穆巴拉克在2017年5月时说道：“今年的特别之处在于，我们相信球队有三到四名球员很有机会进入一线队，你看看桑乔、福登还有迪亚斯，这些都是极具天赋的球员。这些球员有很大的机会进入一线队。”

而仅仅三个月后，桑乔就离开了俱乐部。

当然，桑丘对等待一线队机会没有耐心，这就是为什么他拒绝了续约合同，瓜迪奥拉不愿意为他提供任何出场时间上的保证。

在自己热爱的俱乐部的帮助下，福登则准备等待，并将他的信任寄托在一位如今已把他培养成欧洲最令人兴奋的天才之一的教练身上。

凭借出色的本能和惊人的个人能力，桑乔相信自己已经准备好走上全新的境界。

他已经在青年队比赛中开辟了自己的道路，在一场青年欧冠比赛中，他在拉马西亚对巴萨青年队造成了巨大威胁，给人留下了深刻印象，他觉得自己已经准备好采取下一步行动了。

桑乔一直是一名匆忙的球员，他在14岁时离开沃特福德，加入了英格兰最顶尖的足球学院之一曼城。

但2017年，当他被排除在曼城的美国季前赛名单之外，而福登和迪亚斯都被征召时，他的沮丧之情达到了新的高度。

他错过了一些训练课，俱乐部的工作人员有时无法与他取得联系。俱乐部的一些人声称，在桑乔被排除在季前赛名单之前发生过一些事件，但这次被排除出名单加速了桑乔的离开。

多特蒙德和其他一些俱乐部，包括阿森纳和热刺，都在关注着他的状况，当时桑乔的合同即将进入最后12个月。

如果桑乔的合同到期，潜在的追求者只需支付约20万英镑的补偿金就能签下他，但多特蒙德是如此迫切地想把桑乔带到球队，以至于他们开出了800万英镑的报价。

桑乔在推特上给曼城球迷的告别信中写道：“这是一个艰难的决定，但现在是时候迎接新的挑战了，我可以开始发挥自己的潜力。”

一个月后，他进入了多特蒙德的一队，两周后，他完成了处子秀。到了2018-19赛季中段，他已被认为是这个星球上最激动人心的青少年足球运动员，并赢得了够力足球的年度NXGN奖。

现在21岁的他完全符合曼城通常会关注的球员的类型，但是瓜迪奥拉和桑乔已经不可能再次合作了。

瓜迪奥拉在上赛季带队和巴萨踢完欧冠比赛后说道：“我说过很多次了，这不是遗憾。这是他的决定，他现在表现得非常好。祝贺他，他是一名杰出的球员。”

“我们曾想要他留下，但他决定离开，当人们决定离开时，我们能做的就是让他们离开。我祝他一切顺利，除了当他和我们比赛的时候。这没有什么遗憾，如果他快乐，那么我也快乐。”

桑丘现在正在展望未来，尽管他最近确实删除了一条2016年的旧推特，在那条推特上，他穿着曼城球衣，并表示：“足球是蓝色的！”

很多人都希望他能长期持有这种观点。然而事实与理想相反，现在他的未来是红色的。