“我们可以等到夏天再睡！”——利物浦球迷已经准备好迎接足总杯半决赛的出行混乱

大迁徙将在周六早上5点左右开始，从安菲尔德和安特里，南港和斯佩克，布特尔和伯肯海德以及中间的任何地方。

对于利物浦的球迷来说，所有的道路都通向温布利。瓜迪奥拉和曼城在足总杯的半决赛中等待着。在这个最大的赛季里，又是一场大比赛。

红军球迷罗伊-本瑟姆告诉够力足球："这场比赛很早开始，对一些人来说，这可能是一个深夜......"

本瑟姆负责利物浦球迷组织"香克利精神"的旅行事务，可以说他的电话最近一直忙线。

克洛普的球队在追求史无前例的四冠王，因此红军球迷对旅游车位和比赛门票的需求是有史以来最大的。

这场比赛当然也是如此，整个周末利物浦（或曼彻斯特）和伦敦之间都没有直达列车，这是由于英足总两年多前就知道的工程工作导致的。

这意味着几乎所有从默西塞德郡赶来的35000名球迷，以及从曼彻斯特赶来的大约相同数量的球迷，都将在银行假日的周末开车前往，这意味着拥挤的高速公路、拥挤的服务站和沉重的脑袋。

香克利精神球迷组织的主席乔-布洛特说道："这真是太可惜了。这应该是一个欢乐的时刻，一个让球迷们回味的时刻。”

"但它已经变成了其他的东西；一件苦差事，一个不方便，一个漫长而紧张的日子。”

为了去温布利，"香克利精神"组织了两辆50座的巴士，将在早上5点从离安菲尔德几百码的"第十二人"酒吧出发。

"通常情况下，我们会在床上多睡一个小时，"本瑟姆说道，"但由于每个人都走同一条路线，我们不得不谨慎行事。"

在同一时间，10辆大巴车将从市中心的波罗的海酒店出发。

这10辆大巴车由经营@travel_limited推特账号的红军球迷马特组织，每人票价60英镑，数以千计的球迷因错过了宝贵的座位失望而归。

"这绝对是一场噩梦，"他说道。"我们的容客量比联赛杯决赛时还少，但需求却比当时大得多。”

"我说我们只能满足10%-15%的需求，这太令人遗憾了。”

"另一个问题是，主要是由于燃料价格，现在租大巴的成本可能比本赛季开始时还要多30%。"

当然，对于客场的常客来说，早起和眼冒金星的上下班旅程并不新鲜。

然而，由于缺乏火车选择，而且自1910年以来，足总杯半决赛首次被安排在复活节周末，这带来了新的挑战。

延误是不可避免的，而压力水平可能会很高。

"至少这又像是真实的生活！"季票持有者丹-凯笑道。"我们在一年前就已经接受了这个，不是吗？”

"而且，两年前我们还在想我们什么时候才能回到球场看我们的球队。”

"所以，是的，这很不方便，英足总根本就没有处理好，但它就是这样了，我们可以等到夏天再睡觉！"

屡获殊荣的播客节目《安菲尔德周刊》的主持人约翰-吉本斯也同意。

他说道："这很傻，让两支西北部的球队在银行假日周末跋涉到温布利，这确实有点疯狂。”

"但我回想起12-18个月前，这一切都被夺走了。我记得在我的客厅里看比赛，看着我们输球，然后不得不戴上耳机，和其他三个和我一样沮丧的人一起录制节目。”

"我认为这有助于我们感激自己现在所拥有的一切，并将事情看得透彻一些。"

吉本斯和The Anfield Wrap的工作人员将乘坐一辆小巴一起旅行，就像他们在2018年和2019年的欧冠决赛以及今年早些时候的联赛杯决赛一样。

"我们早上8点出发，因为联赛杯决赛时，我们发现很难在球场周围的酒吧里喝到酒，"他说道。

"说实话，无论如何我们都会坐小巴的，它适合我们，自成一体，让大家聚在一起。”

"我们会在回来的路上录制节目，我们会在一整天内进行更新。然后我们可以把我们的装备留在巴士上，而不是把它塞进尤斯顿或某个地方的储物柜。”

"然后如果我们赢了，我们可以在回来的路上开个像样的派对！"

与此同时，本瑟姆笑着讲述了他自己在联赛杯决赛中的大巴故事。

他说道："当我们回到集合点时，我们的大巴是唯一没有开灯的，司机说风扇皮带坏了，车主正开车带着一个新皮带过来。”

"当时是晚上8点30分左右，他在11点30分才到达。幸运的是，我们能够把大部分的小伙子安排在其他客车上，更幸运的是，客车停车场旁边有一个酒吧，所以我们15个留下来等待的人能够在那里喝酒。”

"我们在凌晨4点30分左右回到利物浦，我的妻子至今仍然在唠叨这件事！"

希望本周末不会有这样的戏剧性事件发生，尽管大多数人都在战战兢兢地往南走，而且对英足总和他们的计划也没什么好的评价。

"这很有趣，"布洛特说道。"因为他们已经做出了一个姿态，为球迷准备了100辆免费的客车（利物浦50辆，曼城50辆），但如果不是球迷的抱怨，他们也不会这么做。”

"而他们所做的是为一个他们多年前就知道存在的问题提出了解决方案，这个问题他们要么没有计划，要么就是忽略了。"

布洛特还不无道理地指出了这一切的另一个因素——环境。

"我想知道，这与他们的可持续发展政策有什么关系？"他说道。"本赛季早些时候，热刺和切尔西踢了一场'净零'比赛，而现在英足总的决定将数百辆汽车催赶到路上，只是为了在没有人愿意的情况下在温布利进行一场大型比赛。”

"我不知道他们这次会造成多大的环境污染！"

当然，尽管有不少抗议的声音，利物浦的门票配额在确定后很快就卖完了，你可以保证红军的球迷在周六下午3点30分到来的时候会很大声、很有激情、很有色彩。

"这就是我们的工作，"凯说道。"而这正是英足总和其他管理机构能够依赖的。”

"他们可以操纵和货币化球迷的忠诚度，因为他们知道我们会想办法到场。"

布洛特也同意。

"这只是另一个挑战，但我们每次都会迎接这些挑战，"他说道。"这个周末，以及接下来的几周，肯定会有一些故事。”

"对于所有的不便，我们仍然宁愿在周六前往温布利看比赛，而不是不在现场！"