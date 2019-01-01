我们可以从穆里尼奥的热刺身上期待些什么？

这支欧冠球队需要立即注入新的活力，因为他们在英超联赛中处于低谷。

用穆里尼奥替换掉波切蒂诺是足球界可以想象到的最极端的战术和文化转变。一夜之间，热刺将从以年轻人为主导的高压进攻，转变为经验丰富的明星球员进行深度防守反击。

通过聘请穆里尼奥，列维进行了一场非同寻常的赌博，他斩断了波切蒂诺的遗产以寻求短期战利品狩猎。我们只能假设热刺的主席已经承诺了大量的投资，因为如果不这样做，他将很快与他这位新教练发生激烈的冲突。

未来几年将是热刺的决定性时期。

穆里尼奥被广泛认为是一个纯粹执迷防守的主帅,对穆里尼奥的这种看法是被电视上直播其与强队的比赛所扭曲——他在大战只会摆大巴——加上在曼联沉闷的18个月,也许反映了俱乐部的有毒文化而不是葡萄牙主教练的战术偏好。在入主老特拉福德之前，穆里尼奥喜欢快速反击和在进攻三区注入有创造力的自由。

稳固的防守总是基础——一个深度防守的阵型，包括小范围的压迫和边后卫的拖后——但是他的波尔图、切尔西、国际米兰和皇家马德里的球队都会高速向前冲。在皇马的三个赛季里，他的球队每个赛季都能打进了100个西甲进球，在2014-2015赛季，他的切尔西踢出令人振奋的进攻足球，法布雷加斯和阿扎尔是核心。

他通常使用4-2-3-1或4-3-3，尽管热刺球迷应该习惯了频繁的阵型变化，因为他是一个被动的战术家，而不是一个主动的战术家。也可能会有一些不同寻常的阵容选择，为那些无法适应其体系的球员提供实验性的新位置。穆里尼奥的战术是死板的;毫无商量余地，防守也不灵活，但令人惊讶的是，在进攻三区中他们踢得很自由——至少对于那些被允许压上的球员来说是这样的。

直来直往和冒险的风格支撑起这些理念。不要犯错误，不要把球送给对手，那么你就成功了一半。

穆里尼奥希望每个位置都有一个特定类型的球员。他更喜欢强大的中后卫——阿尔德维德和桑切斯将会频繁地上场——而边后卫首先需要好的防守。考虑到热刺在这方面的弱点和漏洞，奥里耶肯定不会被信任，罗斯很可能会在左路重新焕发活力。

热刺长期以来缺少一个真正的防守型中场，事实上穆里尼奥需要随机应变来制造一个类似马蒂奇的角色。恩东贝莱可能会在一月份热刺采取行动之前得到机会，而戴尔离他的要求并不遥远——万亚马能得到许多机会，而他曾因球风太偏向防守而被波切蒂诺弃用，但这正是新任主帅想要的中场。

在马蒂奇那样的角色的身边，穆里尼奥通常会选择一个身体健壮的球员和一个的球风井井有序组织者，所以埃里克森和西索科非常合适。温克斯可能会因为身体单薄和冒险的传球选择而被迫去边路，而阿里倾向于游走，而不是遵循严格的位置指示，这使他成为一个被踢出中场位置竞争的球员。

勤奋但快速的边锋总是被侧翼需要，因此。孙兴慜将是阵容名单上的第一个名字。穆里尼奥经常在另一边寻找有创造力的边锋，但拉梅拉和洛赛尔索似乎是他目前仅有的选择。

在前场，凯恩是穆里尼奥所需的典型前锋:努，无私，有力量，有进球。

一月的转会窗口将为热刺的战术转变提供重要的信息。事后看来，列维在8月最后一分钟试图在迪巴拉身上砸钱，似乎是在向一个没有波切蒂诺的未来做准备，同时也改变了签下有潜力成为超级巨星的年轻球员的方式，这正是穆里尼奥想要的。

再次对迪巴拉的报价似乎是可能的，而热刺可能会在费尔南德斯身上花一大笔钱，他是俱乐部和主教练的长期目标。穆里尼奥还需要一名新的中后卫，他可能会追逐库利巴利，另外据报道，身价3500万英镑(4500万美元)的切尔西转会目标尼斯的尤塞夫·阿塔尔是一名在讨论的右后卫人选。

毫无疑问，列维将会在追逐右后卫、中后卫、防守型中场和右边锋方面会有很高的目标，但是历史告诉我们，在这样一个膨胀的市场里，他不会愿意放弃金钱。如果有更便宜的替代者，比如不受重用的曼联的马蒂奇和达洛，那么乐观情绪将很快消失——穆里尼奥的战术将变得乏味。

在出售方面，穆里尼奥之前已经表示他可能会出售埃里克森，但这名丹麦国脚更有可能有机会致力于一个新合同——阿尔德维德德和罗斯也一样。这三个人如果自由转会，将会使得俱乐部失去一大笔钱，他们之前都表现出了加盟葡萄牙人所执教的曼联的意愿，这并不是巧合。这对每个人来说都是一个全新的开始;以大牌球员到来作为开始，奖杯的胜利比风格更重要。

战术可能是消极的，但是在穆里尼奥的带领下的旅程也将会是非常乏味。