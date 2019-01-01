“我们仍需继续努力” 索帅承认实力悬殊难与曼城抗衡

在老特拉福德进行的曼市德比，结果似乎并没有显得多么出人意料。

索尔斯克亚转正后的第一轮英超联赛，曼联就惨遭埃弗顿4-0学习，而周中的这场德比，他们仍未能取得任何积极的结果。

凭借B席和萨内的进球，瓜迪奥拉的球队在老特拉福德2-0击败了红魔曼联，几乎为他们的联赛卫冕之路扫清了最后一个障碍。

赛后索尔斯克亚告诉天空体育：“”“我们做出了回应，但最后我们被表现更为出色的一方击败了。”

“但我们的确从球迷和球员那里得到回应，我们要继续前进，我们要取得胜利。虽然我们没能创造很多的命中目标的射门，但我们的频率也放在那里。可这还不够。”

“这是实力的差距，这也就是他们为什么排名积分榜榜首而我们只能待在现在这个位置的原因。他们有这个实力。一起生活在曼市，我们对此完全不会感到开心。而拉近差距甚至战胜他们，这完全取决于我们自己。”

“今天你完全不可能指责他们没有足够的跑动。你能够清楚地看到他们打出来的强度和专注度。我们需要的就是继续努力。”

根据Opta的数据，曼城已经在7个曼市德比客场比赛中都取得了胜利。

尽管孔帕尼和津琴科在上半场都因为防守犯规而吃牌，但索尔斯克亚对此表示：“你会希望得到一支（曼城）这样的球队，他们一直在打高球，并且拼抢积极主动，他们很好地拦截住了我们。”