“我们不应该因为姆巴佩的决定而批评他”

姆巴佩决定留在法国效力让许多皇马球迷不满，但莫德里奇却表示对球队没有影响。

姆巴佩选择拒绝皇家马德里的邀请，转而留在法甲豪门PSG继续职业生涯。皇马中场莫德里奇认为，没有必要因为这件事指责姆巴佩。

今年夏天，姆巴佩原计划离开巴黎圣日耳曼，加盟欧冠、西甲双料冠军皇家马德里。但是，最后时刻，姆巴佩与巴黎圣日耳曼签下了一份续约合同。

这件事情在西班牙引发轩然大波，西甲主席特巴斯称姆巴佩的行为玷污了足球，并向欧足联投诉PSG。

莫德里奇说了什么？

莫德里奇对于姆巴佩的决定表现出了冷静客观的态度，认为皇家马德里没有姆巴佩也可以继续前进。

“姆巴佩的决定是自己完成的，这是他的权利。决定已经发生了，这已经过去了。”

“我们都以为姆巴佩会加盟我们球队，但没有发生。现在呢？我们没有必要去指责这个人。”

“姆巴佩是一名优秀的球员，但就如同我经常说的那样，在任何情况下，球员都不会比球队更重要。皇家马德里很伟大，超越所有球员，以后也会如此。”

“我们无法预知明天发生的事情，3年、4年，足球圈的事情？只有时间能给出答案。”

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