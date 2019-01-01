我不止想做“年轻球员” 伊沃比期待名扬英超

这位尼日利亚国脚没有掩饰自己希望拥有姓名的想法，他希望能够在古迪逊公园摆脱“年轻球员”的标签

23岁的伊沃比在这个转会窗的最后一天被埃弗顿压哨签下，以2800万镑的身价也成为了马尔科-席尔瓦今年夏天招致麾下的第七位新援。

这位前阿森纳边锋与埃弗顿签下了一份为期五年的合同，包括浮动条款，这一条款可能使埃弗顿在这笔转会上的投入最终高达3400万镑。

伊沃比出身枪手青训，在升入一线队后，他共为球队出场149次，打入15球。

尽管上赛季，他也已经成为了主帅埃梅里阵容的常客，但他还是选择离开酋长球场寻求新的发展机会。

尼日利亚人告诉埃弗顿TV：“我与主帅（席尔瓦）以及马塞尔（布兰茨）聊过，他们都在力劝我加入球队。”

“这份合同对我来说真的太有吸引力了，主帅当时就告诉我‘这里有你的位置，我们都会关照你的。’基本来说，这就是你作为球员想听到的话。”

“我在阿森纳一直都背着‘青年球员’的标签，所以希望这次转会，我能在英超拥有自己的姓名，在埃弗顿创造自己的历史。”

“这对埃弗顿来说真是令人激动的时刻。我看到了他们签下的其他新援——一些非常棒的天才球员。”

“不仅仅是我。这里在夏窗以前就已经有很多实力出众的球员，他们现在仍在队中。主帅与理查利森已经共事了很长时间并且帮助他功成名就。”

“希望他可以在包括我，基恩以及其他加盟的球员的身上做到同样的事情。”