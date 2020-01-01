成长惊人 哈曼：格纳布里是当世前五边锋之一

这位前阿森纳边锋在英格兰表现不佳，但他在本赛季的欧洲冠军联赛和德甲联赛中表现出色。

前利物浦和拜仁慕尼黑的中场球员哈曼说，格纳布里是世界前五边锋之一，就在几年前，他被告知他在英超不够好。

周二，拜仁在斯坦福桥3-0大胜切尔西，格纳布里打入了拜仁3球中的2球。

这两粒进球使格纳布里本赛季的欧冠进球总数达到6粒，他的其他四粒进球都是在小组赛对阵热刺时打进的。

其他球队

这位24岁的球员曾效力于伦敦的阿森纳，在阿尔塞纳·温格的带领下，他努力地想要真正地融入枪手，他只出场了18次，并且在三个赛季中攻入一球。

格纳布里最终被租借到西布朗，托尼·普利斯曾说过这名边锋在英超不够好。这名边锋在租借期间只出场了三次，其中只有一次是在英超。

但现在，前英超球星哈曼相信，格纳布里已经成长为世界足坛最优秀的边锋之一。

“在你18、19岁的时候，有人告诉你，你还不够优秀，不能代表一支英超联赛垫底的球队出场，但当你回来的时候，你会发现自己有足够的精神力量去做他所做的事情，这太不可思议了。”哈曼告诉RTE。

“他是所有孩子的榜样，无论你多少岁，都要永不放弃，相信自己。”

“他是世界前三、前五的边锋之一，五、六年前他就被告知，在一支平庸的英超球队里他不够好。这只是表明，这些事情在足球中是有可能的。”

本赛季，格纳布里在德甲联赛中攻入10球，贡献8次助攻。