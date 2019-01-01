成长必经路 兰帕德：亚伯拉罕要昂起头来

这位21岁的球员罚丢的点球直接导致切尔西在欧洲超级杯输给利物浦。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德表示支持塔米·亚伯拉罕，这位年轻的射手在周三对阵利物浦的比赛中罚失点球，这是决定性的。

在欧洲超级杯的点球大战中，亚伯拉罕看到他的点球被阿德里安扑出，为利物浦锁定了冠军。

兰帕德在看到亚伯拉罕错失关键的点球后并没有被埋怨，他坚持认为这样的时刻是作为一名顶级球员的一部分。

“塔米需要抬起头来。”兰帕德告诉英国电信体育：“这是成为顶级球员的必要条件。你想罚第五个点球，但你可能会不进。”

这位切尔西第一年的主教练对他的球队在伊斯坦布尔120分钟内2-2战平的表现感到自豪，这是在周日的英超揭幕战中蓝军0-4输给曼联之后的一个重大进步。

“他们展示了自己的个性。这是一场非常艰难的比赛，对手是一支出色的利物浦。”兰帕德说：“说到若日尼奥的表现，说到几乎没怎么训练的坎特，说到库尔特·祖马，安德里亚斯·克里斯坦森，我可以把这些都说一遍，难以置信。我真的很自豪，我知道我们输了，但我对之后的赛季充满信心。”

兰帕德本赛季将会严重依赖年轻球员，而蓝军目前正处于转会禁令的两个窗口期，这意味着他们要到明年夏天才能签下球员。

但是主教练并不担心他的球队不能引进球员，他坚持说他有一个强大的团队可以合作。

兰帕德说:“我们有一群真正有实力的球员。人们会谈论转会禁令之类的事情，但我已经知道这是一群非常优秀的球员，我们作为一个团队正在更加努力地工作。”我们试着让他们按照我希望的方式踢球，他们今天踢球的方式有很多优点。这很难，但我不想只关注年轻人。我们现在专注于切尔西和年轻人。”

克里斯蒂安·普里西克就是这些年轻球员中的一员，他在切尔西的第一次首发就凭借助攻和一个精彩的进球给人留下了深刻的印象。

“真的很高兴，我们不要忘记普利西奇才20岁。他得到了一个助攻，而且只会变得更好。”兰帕德说：“他必须适应像利物浦这样的球队，以及他们踢球的方式。梅森和塔米的出现让我们看到了另一个维度。梅森差点得分，塔米也差点得分。”