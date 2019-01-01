成长中的队长 图安泽贝能成为曼联第一左后卫吗

这位21岁的球员在周一对阵阿森纳的比赛中可能犯了一个错误，但是他的成熟和让佩佩彻底失去作用的方式给人留下了深刻的印象。

上周在联赛杯对阵罗奇代尔的比赛前，阿克塞尔·图恩泽贝正在进行他惯常的伸展运动，这时迈克·费兰走过来问了他一个完全出乎他意料的问题。

“你准备好和裁判说话了吗？”助理教练问道。

“你这是什么意思？”迷惑不解的图安泽贝回答道。“你是队长，”费兰说，“我们走！”

21岁的图安泽贝将在老特拉福德带领他的球队。“我起了鸡皮疙瘩，”他后来承认。

图安泽贝实际上是在2017年首次出现在一线队的，但直到现在他才真正进入一线队的竞争。

事实上，他已经花了一些时间成为一个合格的后防选择，但是上赛季在阿斯顿维拉的成功租借极大地帮助了他的发展。

索尔斯克亚当然对他所看到的印象深刻，他在5月份承认图安泽贝是一个“我迫不及待想在季前赛中看到的男孩”。

挪威人对图安泽贝的气质和天赋很感兴趣，因此他决定在博格巴和罗奇代尔的比赛之前把队长袖标交给他。

“为什么不把它给年轻的小队员呢？”索尔斯克亚问道。“阿克塞尔是一个正在成长中的队长，他是一个领袖。他很好；他会享作为队长的这个经历的。”

索尔斯克亚同样对图安泽贝在周一老特拉福德的比赛中在阿森纳扳平比分后做出的反应感到高兴。

图安泽贝没有让这个下半场的失球打击他的信心；他只是回去彻底放手住了枪手7200万英镑(8800万美元)的边锋佩佩。

科特迪瓦人的表现受到了许多专家和球迷的批评，但是他在保持佩佩安静方面所扮演的角色并没有被索尔斯克亚忽视，索尔斯克亚对他的年轻球员在对非常规位置方面的适应性充满了赞扬。

“我认为佩佩是个威胁，阿克塞尔做得很好，”挪威人热情地说。“我们有一些伤病，(让阿克塞尔打左后卫)是我们在万比萨卡不能上场时做出的决定。”

如果图安泽贝成为左后卫的长期选择，这仍然会让人感到惊讶。在他为俱乐部效力的那些年里，他主要是作为中卫来使用的。

然而，在何塞·穆里尼奥执教的2017-18赛季前的热身赛中，他作为一名左后卫给人留下了深刻的印象，表现出了索尔斯克亚所缺乏的对球的控制。

当然，卢克·肖还在从最近的伤病中恢复，团泽诶得到了一个意想不到的机会去争取首发位置。

除了长期的伤病问题外，老特拉福德还有一种感觉，那就是他缺乏正确的心态去依靠自己偶尔的出色表现。

相反，图安泽贝在球场内外的表现——他在2017年俱乐部颁奖典礼上的谦逊被在场的许多人注意到了——让他成为了一个有吸引力的防守选择。

此外，他在18岁以下的阵容中与马库斯·拉什福德和蒂莫西·福苏-门萨一样受欢迎，所以他觉得进入一线队比其他同龄人更容易。

他以前的教练也一直认为他适应顶级足球的要求不会有什么困难。

曼联对他的信任显出，即使他得到了一份新的三年合同，俱乐部也拒绝接受将他租借出去的想法，与之相反的则是允许克里斯·司马林启程前往罗马。

他们的计划一直是让图安泽贝成为2019- 2020赛季一线队的一员。

当然，他更喜欢在他的位置上踢球，在中卫，但是至少现在，他几乎没有机会打破哈里·马奎尔和维克多·林德洛夫的良好合作关系。

曼联已经看到了一些年轻人在后防上的失败——泰勒·布莱克特和卡梅隆·博思维克-杰克逊都没有进步。

然而图安泽贝的全面性可能对他有利，让他在担任他所喜欢的中卫位置之前获得宝贵的一线队经验。

当然，在周四欧联杯对阵阿尔克马尔的比赛前，肖还在努力证明自己的状态，索尔斯克亚可能会再一次选择图安泽贝。

为什么不相信孩子们呢？毕竟，图安泽贝是一个正在成长中的队长。

对阿森纳的失误并没有改变索尔斯克亚的想法;如果说有什么不同的话，那就是他的信念因人们的回应而得到了强化。

正如主教练所说的，“我们信任他。”他们将继续这样做。