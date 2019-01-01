成绩欠佳实力犹存 皮克不满对巴萨的过度批评

这名中后卫知道诺坎普的球队没有达到他们平市的标准，但他相信进步并不遥远。

皮克承认巴塞罗那可以更进一步，但是他也表示说这个赛季他们受到的批评是不公平的。

巴萨在12场比赛后在西甲处于领先位置，经历了三场失利，比对手皇家马德里和马德里竞技都多两场。

在国际比赛日之前，巴尔韦德的球队恢复了状态，4-1战胜了塞尔塔，在此之前，他们在莱万特1:3失利，在冠军联赛中0 - 0战平布拉格斯拉维亚。

虽然有些人对结果和表现有异议，但中后卫皮克认为这些评价是不公平的。

“我们已经赢得了最近两次的联赛冠军，我们是西甲和欧冠的领头羊，但我们所受到的批评太多了。”皮克说。

“我们能踢得更好吗？当然，这个赛季还有很长的路要走。”

“巴萨是世界上最不注重结果的球队。赢球是不够的，球迷们已经说得很清楚了。我们必须赢得比赛，现在我们确实没有达到应有的水平。”

梅西的帽子戏法帮助西班牙队在上周末的比赛中获胜，布斯克茨打进了第四粒进球。

安东尼·格里兹曼在被换下之前没有找到进球的机会，他已经连续五场在俱乐部比赛中没有进球。

在对塞尔塔的比赛之前，巴萨老板巴尔韦德暗示法国国脚仍然在适应一种新的比赛风格。

皮克希望前西蒙尼马德里竞技队的球星格里兹曼最终能够成为球队的重要配角成员。

“他在皇家社会和马竞都取得了成功，但现在真相是他来到了巴萨，但巴萨并不围绕他踢球。”他说。

“从这个意义上说，他必须知道如何找到自己的空间，但他会找到的，因为他有很多天赋。”

“我特别看重他在防守任务上对我们的帮助。”

在国际比赛日之后，巴塞罗那将客场挑战莱加内斯，然后在冠军联赛主场迎战多特蒙德，这场比赛后将确定他们在淘汰赛阶段的位置。