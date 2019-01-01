成绩惨淡 帅位可危 切尔西球员质疑其执教方法

一连串的失利，再加上令人尴尬地0:6惨败曼城，使得这位意大利人的帅位成为了人们关注的焦点。

够力足球了解到，萨里在切尔西的未来处于危险之中，因为球队状态急剧下降，整个冬季的糟糕赛果让一些球员担心其足球哲学不能激发出球队最佳状态。

切尔西本赛季的首要任务是晋级下赛季的欧洲冠军联赛，但是周末0比6负于曼城的尴尬战绩使得切尔西在英超联赛中排名第六。

欧罗巴联赛提供了另一条进入欧洲顶级俱乐部竞争的道路，切尔西即将与马尔默——这支在剩下的32家俱乐部中工资预算最少的球队——交手，蓝军应该为他们晋级的机会而高兴。

然而，俱乐部的动荡可能会使这些愿望落空，最近的一系列令人羞愧的失利引发球队内部的怀疑，之前这位意大利教练带领蓝军回归快节奏的、以控球为基础的战术时受到了热烈欢迎。

据了解，切尔西的球员们对这种死板又机械的训练方式感到不满，而教练旨在让全队快速了解他的战术。同时，有球员担心在球场上的自由会受到限制。

此外，人们对训练时间的不满也在不断蔓延开来，有些人甚至从下午3点就开始训练，一直延续至晚上。

萨里还把他的球队分成了两部分——核心小组和非核心小组——因为他试图加快教育那些他认为最适合学习其战术哲学的球员的进程。结果，队中一些球员感到被忽视了。

在这位60岁老帅的执教下，缺乏轮换的问题已经越来越严重，这意味着一些习惯拥有上场时间的球员已经被边缘化，而缺少上场时间是奥多伊希望在1月加盟拜仁慕尼黑的一个重要因素。

俱乐部老板阿布拉莫维奇在这个赛季采取了一种不干涉的方式，但是萨里所挑战的是一个非常缺乏耐心的人的耐心。

拒绝调整带有一种其自信的味道，但是阿布是否会有同样的感觉还有待观察。

萨里和他的助理教练、切尔西名宿佐拉一起在周一开展了训练。这意味着佐拉很有可能执教俱乐部直到赛季结束，如果球队的成绩继续下降。