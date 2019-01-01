成绩低迷敲边鼓 索帅：部分球员需认清现实

曼联在最近各项赛事7场比赛中输掉了5场，主帅索尔斯克亚表示，队内部分球员需要有清醒的认识。

北京时间4月20日，曼联最近状态低迷，在过去各项赛事7场比赛中仅拿到2场胜利。

他们在欧冠四分之一决赛中两回合都不敌巴萨，总比分0-4惨遭淘汰；在足总杯中四分之一决赛中被狼队淘汰出局；在联赛中先后输给阿森纳和狼队，从积分榜第四的位置滑落至第六位。

就在联赛中客场不敌阿森纳之前，索尔斯克亚带领曼联各项赛事17场比赛赢下14场，状态火热。然而在最近却陷入低潮，主帅索尔斯克亚警告部分球员需要认清现实。

他说：“在过去几个月里，我更加了解这些球员们，其中大部分球员积极的态度都给我留下了深刻的印象。”

“当然还有一些球员需要认清现实，搞清楚他们现在在哪里效力。但是绝大部分球员都知道，如果他们继续努力，仍有提高的空间。”

索尔斯克亚并没有直接指出马夏尔是需要清醒的球员之一，但他承认已经和这位法国前锋进行了谈话。

“我已经和球员们分别谈话，马夏尔也是约谈球员之一。当然我和所有球员都单独进行了交流，他们清楚知道我的期望。马夏尔有很高的天分，他刚刚和俱乐部续约，他知道我们信任他。现在只需要继续努力。”

索尔斯克亚补充说：“任何一名为曼联效力的球员都应该竭尽全力，这样才能继续留在队伍中。马夏尔、拉什福德、卢卡库或者桑切斯，他们没有什么不同，他们都必须努力付出。”