成绩不佳 排名靠后 坎特：赛季开局不是很好

蓝军在英超6场比赛中只得了8分，法国国脚承认“还有很多工作要做”。

坎特承认，切尔西本赛季开局并不好，蓝军在18分的基础上只得了8分，“这不是我们想要的”。

之前有迹象表明，在2019- 2020赛季，蓝军的表现令人鼓舞。

首个周末0-4负于曼联的比赛给人们敲响了警钟，但从那以后，兰帕德的球队一直保持着良好的节奏。

然而，他们正努力将潜力转化为更切实的东西。

兰帕德的球队在周日比赛中的很长一段时间里都在给利物浦制造麻烦，但是斯坦福桥的球迷们还是对1-2的失利进行了反思。

切尔西目前排在了积分榜的第11位，因为他们还在继续寻找火花，而坎特也承认他们曾期待更多的火花。

法国国脚在俱乐部官方网站上说:“这不是一个好的开始，我们还有很多工作要做。”

“我们没有达到我们想要的水平，但我们可以战斗，并在接下来的比赛中改变这一点。”

坎特在切尔西对利物浦的比赛中发挥出色，他的全能表现还为球队贡献了一个漂亮的进球。

他的努力还不足以帮助球队取得一个积极的结果，但这位28岁的世界杯冠军在摆脱了轻微的撞击伤病后很高兴能参与到这样的比赛之中。

他补充道:“能回来真好。”

“我很高兴回到我们的球迷面前参与这场重要的比赛。我对结果感到失望，但我很高兴能回来帮助球队争取胜利。”

“我们在比赛中尽了最大的努力，但我们对结果感到失望。他们的两个定位球让我们陷入困境，但也有一些好的机会。”

“他们一把比分改写成了2-0后，我们带着能做到的信念一起走回更衣室。我一进球，我们就相信还有机会让比赛重新开始，但我们没有得到我们想要的结果。”

上半场特伦特·亚历山大-阿诺德和罗伯特·菲尔米诺的进球让蓝军一败涂地，利物浦再次证明了定位球的破坏力。

坎特说:“第一个进球很漂亮，但第二个进球我们也许可以做得更好，但最后，我们踢得很好，我们试图回到比赛中，但定位球意味着利物浦赢了。”

“我们下半场踢得很好。我们进了一球，但没有扳平比分，但在比赛中我们有一些不错的得分机会，我们需要在下一场比赛中取得好成绩。如果我们继续这样努力，我们就能在下一场比赛中获胜。”

切尔西将在周三迎战联赛杯对手格里姆斯比，然后在周六主场迎战联赛对手布莱顿。