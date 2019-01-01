成立特别工作组 米兰计划消灭足坛种族歧视行为

这家意甲俱乐部的计划将在周六的米兰德比中正式启动。

AC米兰将成立反种族歧视的特别工作组，以解决意大利足球中的歧视问题。

米兰的这一计划已经进行了几个月，但在意大利足球界发生了几起引人注目的事件后，他们加快了步伐，准备在周六的德比的比赛中推出。

这场比赛被重新命名为“反种族歧视的德比”，因为红黑军团的目标是“对一些最引人注目的负面行为表现出团结一致”。

在宣布这一决定之前，米兰中场球员弗兰克·凯西和国际米兰前锋卢卡库在9月份的比赛中受到种族歧视。

一名意大利足球评论员也因在评论卢卡库的表现时使用种族歧视言论而被停职。

米兰首席执行官伊万·加齐迪斯在宣布这项计划时说：“意大利足球需要觉醒，对种族歧视行为采取强硬立场。

“AC米兰将在这个问题上采取领导地位，促进与我们所有人相关的基本人类价值观。足球是团结和团队精神的有力例证。”

“多元、包容和宽容能增强球队、俱乐部和整个社会的实力。我们认为，我们在道德上有义务尽一切努力解决这个问题。”

“这第一个重要的步骤旨在明显地表明，我们将积极努力解决足球中的种族歧视问题。这些价值观超越了足球竞争，我们很高兴能得到国米的支持。”

在对阵卡利亚里的比赛中，主队球迷对着卢卡库模仿猴子叫声，赛后他发表声明说:

“作为球员，我们需要团结起来，就这件事发表声明。在过去的一个月里，很多球员都遭受过种族歧视……我昨天也有过。

“足球是一项值得享受的运动，我们不应该接受任何形式的歧视，这会让我们的比赛蒙羞。女士们，先生们，现在是2019年，我们不是在前进，而是在后退。”

“我希望世界各地的足协对所有歧视案件做出强烈反应。”

他的俱乐部现在将在这场早已非常重要的德比比赛中展示——反对足球和社会上的这种歧视，使之成为更加重要的一场比赛。