成名趁早 姆巴佩完场法甲联赛出场100场纪录

在四年前的摩纳哥于16岁时首次亮相法甲后，这位现今20岁的球员已经完成了100场法甲联赛的里程碑。

在巴黎圣日耳曼对图卢兹的比赛中，是姆巴佩第100次在法甲赛场出场。

这位20岁的球员在16岁的时候就代表摩纳哥于2015年首次亮相，取代亨利成为俱乐部最年轻的新秀。

他在2016年2月打进了他的第一个进球，同样又超过亨利成为俱乐部最年轻的射手。

2017年，他在摩纳哥出人意料地赢得了法甲冠军的赛季中发挥了至关重要的作用。在各项赛事中出场44场比赛里，他攻入26球，同时俱乐部也进入了欧冠半决赛。

他的表现吸引了巴黎圣日耳曼的注意，后者在那个夏天签下了他，最初是以租借的形式引进了这名球员，但随后选择了1.8亿欧元的买断条款签下了姆巴佩，使他成为历史上第二昂贵的球员，仅次于他的队友内马尔。

在过去的三个赛季里，他在58场比赛中攻入47粒进球，在法国首都巴黎蝉联冠军。

在他效力的同时也是出生的城市巴黎，他也贡献了17次助攻。

在2018年世界杯上，这名速度神速的前锋给了俄罗斯一个启示，激励他的国家在俄罗斯取得了胜利。

他在七场比赛中打入四球，其中包括决赛时法国队取得的第四粒进球，帮助他的球队以4-2战胜了克罗地亚。

巴黎圣日耳曼本赛季在法甲的开局并不好，据报道姆巴佩的锋线搭档内马尔对俱乐部并不满意。

这位巴西国脚今年还没有出场，尽管他已经恢复训练。

姆巴佩确实在今年的第一场比赛中进球了，他的球队轻松地以3-0战胜了尼姆。

在巴黎俱乐部1-2输给雷恩的比赛中，他在自己的第99场比赛中没有发挥出类似的作用。

这位7号球员在法国杯输给雷恩的决赛中被罚下场。

那个赛季对这名年轻球员来说是一个个人的胜利，他打进了33个联赛进球，成为史上完成这个纪录最年轻的球员，也是自1990年让-皮埃尔·帕平(Jean-Pierre Papin)以来第一个打进这么多进球的法国人。