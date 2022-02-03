成功引援+核心球员归队复出 二月份的利物浦令人期待

那些担心1月会成为利物浦本赛季脱轨的月份的人，不必担心。

因为，当我们进入2月时，红军看起来比以往更强大。

当然，有一点转会截止日的挫折感。

但当一切尘埃落定，克洛普可以对他的球队和俱乐部开启2022年的方式感到满意。

一月份的大部分时间里，萨拉赫、马内和凯塔都没有在队中，在此期间，利物浦在两项国内杯赛中晋级，同时保住了英超争冠的希望。

红军现在可以期待接下来的联赛杯决赛，同时也很有希望进入足总杯第五轮。

而且重要的是，球队还在一月补强了阵容。

卡瓦略没有来——至少现在还没有来——但路易斯-迪亚斯来了，红军行动迅速，而且有些出人意料，他们截胡热刺签下这名波尔图边锋，成就这个冬窗最重磅的交易之一。

25岁的迪亚斯在过去18个月里在葡萄牙取得了巨大的进步，他应该能为克洛普的球队增加很多东西。

作为一个在左路踢球的右脚球员，他将为马内提供竞争，特别是在未来几个月利物浦需要四线作战时，他的到来能让克洛普更好地轮换进攻组合。

长期以来，利物浦的阵容深度一直是一个问题，特别是在前场，但由于奥里吉和南野拓实留在球队，红军目前看起来储备充足。

本周末非洲国家杯一结束，萨拉赫和马内就会归队，若塔现在状态火热，菲尔米诺也在队中。

即使是上个月临时客串右边锋的张伯伦也处于良好的状态，而小将凯德-戈登肯定会从他最近几周在一线队的比赛中受益。

然后是中场球员。埃利奥特在周六的闭门友谊赛中复出，在这场为时一个小时的比赛中取得了进球和助攻。

这位18岁的球员应该能在周末对阵卡迪夫城的比赛中登场，而利物浦希望蒂亚戈能够在本周回到球队的训练中，自12月受伤以来，他一直没有登场。

凯塔也即将从非洲杯回来，他在几内亚表现很好，突然间，克洛普可能有一些残酷的决定要做。也就是说，他要把谁排除在他的20人比赛日名单之外？

利物浦允许两名球员在冬窗转会截止日离开，他们都被租借到了英冠的升级热门球队。

本赛季几乎没有出场机会的菲利普斯租借加盟伯恩茅斯，在那里他将得到稳定的出场时间，而威廉姆斯则租借去了富勒姆，这位年轻的右后卫肯定有机会走出阿诺德的阴影，但也可能是卡瓦略未来谈判中的潜在筹码。

威廉姆斯的离开，从表面上看，确实让利物浦在右后卫人员储备上有所欠缺，尽管克洛普并不担心，因为他可以在必要时要求詹姆斯-米尔纳或乔-戈麦斯来填补这个空缺。

从长远来看，康纳-布拉德利的发展将受到密切关注，他在18岁时已经成为北爱尔兰的正式国脚。

未来将是引人入胜的几个月，利物浦在2月10日重返联赛，对阵莱斯特城，然后在这个月结束前与英超联赛中排名倒数第四的两支球队伯恩利和诺维奇交手。

他们还有欧洲冠军联赛16强的第一回合比赛，客场对阵国米，最后是在温布利对阵切尔西的联赛杯决赛。

对于红军的球迷来说，这的确是一个激动人心的时刻。在经历了12月的挫折和1月的忧虑之后，2月会给默西塞德郡的人们带来什么？