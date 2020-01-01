成为阿诺德二世？威廉姆斯：他证明了一切皆有可能

这名英格兰国脚在安菲尔德的成长给了这名少年很大的鼓舞，他也希望自己能在国家队中站稳脚跟。

内科·威廉姆斯表达了自己追随阿诺德在利物浦成长脚步的雄心，他称呼这位前辈为“世界上最好的后卫之一”。

威廉姆斯在梅尔伍德青年队成长了10年之后，于10月份完成了自己的利物浦一线队首秀。

他在安菲尔德参加了一场激动人心的点球大战，和球队一起战胜了阿森纳，赢得了卡拉宝杯。此后，他又参加了四场杯赛，其中最引人注目的是在利物浦在足总杯第四轮重赛中战胜什鲁斯伯里的比赛，他助攻了全场唯一的进球。

其他球队

年仅18岁的威廉姆斯似乎还不太可能在尤尔根·克洛普的首发阵容中得到一个固定位置，尤其是亚历山大·阿诺德目前占据右后卫的位置。

亚历山德·阿诺德是利物浦在去年欧冠联赛中表现最稳定的球员之一，而现在，年仅21岁的即将帮助球队赢得30年以来的第一座英超冠军奖杯。

威廉姆斯将这位英格兰国脚的崛起看作是“只要努力，一切皆有可能”的证明，他承认自己正在研究这位安菲尔德的队友，以全面提高自己。

威廉姆斯在接受利物浦官方网站采访时表示：“这让我大开眼界，阿诺德向人们证明了只要努力和奉献，一切皆有可能。”

“阿诺德很小的时候就在利物浦青训营了，他在梯队踢比赛的等级总是比同龄人更高。现在，他显然已经成为了世界上最好的右后卫之一，他的表现令人难以置信。”

“所以我认为对于所有的青训球员来说，你处在哪一级别并不重要，这只是一个向人们证明自己的机会。”

“当我进行训练的时候，很明显，我试着专注于我自己和我参加的比赛，但同时，我也会观察阿诺德，试着研究他是如何踢比赛的，试着把他的一些优点融入到我的比赛中。”

“我想这就是我进入一线队之后一直在做的事情，这绝对提高了我的球员水平。”

当被问及是否曾想过在职业生涯的这个阶段成为英超的一员时，威廉姆斯回答说：“不，一点也没想过。但是很明显，只要努力工作和乐于奉献，这是可以实现的。”

“我只是日复一日地遵从自己的信念，并把握着机会，和世界上最好的球队之一在一起，这是一种难以置信的感觉。”

“每天和他们一起训练，积累的经验让我的水平得到了提高。每次训练之后，我都会变得越来越自信。”

“直到现在，我依旧有些不真实的感觉，每当我在训练中看到一线队球员时，我都想掐自己一下，然后想，我真的在这里吗？”

“但你一番踏上训练场的草地，所有的情绪都会消失，我只会集中精力并竭尽所能地做到最好。”

这位利物浦新星还赞扬了尤尔根·克洛普在对俱乐部年轻球员的支持，并坚称德国主教练随时准备提供任何“帮助或支持”。

“他是一位不可思议的主帅，真的很不可思议，所有年轻人都在为他而努力，每当我们需要帮助或支持时，他总是在那里。”

“他会和我们开玩笑，像对待一个普通球员一样对待我们。不管是谁——无论我们是年轻球员还是那些前辈——他都会一视同仁。不管是谁，他对我们都开着同样的玩笑，这是在梅尔伍德的美好时光。”