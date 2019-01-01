戈麦斯父亲为斯特林辩解：这不是他的过错

利物浦后卫的父亲表示，他不认为这位曼城球星应该为他与儿子之间的事件负责。

乔·戈麦斯的父亲拒绝指责英格兰球星拉希姆·斯特林在与他儿子争吵时划伤了后者的眼睛下面的皮肤。

斯特林周一在国家队报到后与戈麦斯发生了肢体冲突，索斯盖特将这位曼城球员排除在周四对阵黑山的2020年欧洲杯预选赛的大名单之外。

据报道，周日戈麦斯所在的利物浦和斯特林所在的曼城之间的联赛加剧了这一事件，两人在比赛中就发生过冲突，最终红军以3-1获胜。

然而，奥古斯都·戈麦斯认为这场争吵源于斯特林对利物浦球迷奚落的愤怒，以及他对曼城球队的目标的承诺。

奥古斯都对《镜报》说:“(这一事件)很正常。年轻人很有雄心，很愿意为自己的球队赢球，这就是事实。”

“如果利物浦输了，队中的某个球员也会很激动。”

“拉希姆·斯特林——这不是他的错。球迷们都在煽动他，他因为沮丧而发泄了出来。”

“我们都明白；这是足球，我们都是人。”

斯特林将可以参加周日英格兰对阵科索沃的第二场2020年欧洲杯预选赛，而戈麦斯将是他自7月以来的首次三狮军团亮相，在过去的四场比赛中他都是替补球员，没能上场。

奥古斯都透露，乔并没有因为与斯特林的争吵而遭受长期的伤痛，他的儿子只是想着踢足球。

奥古斯都说:“他没有预料到，事情发生了，他把它推开，继续前进。他今天训练了，除了脸上的抓伤，他很好。”

“他很好，他肯定很好。我跟他谈过，跟他的经纪人谈过；让他就开开心心的，保持微笑。他对自己的工作充满热情。”

他现在的主要关注点是踢足球，忘记炒作。这是他不想谈论的事情。他总是低着头。”