戈麦斯期待红军赢得超级杯：失利让我们更饥渴

在8月4日与曼城的点球大战中失利后，这位英格兰后卫希望染指更多的奖杯。

乔·戈麦斯坚持认为利物浦在错过社区盾之后“更渴望”获得更多的奖杯，而下周三晚他们将迎来对阵切尔西的欧洲超级杯的比赛。

上周日，尤尔根·克洛普的球队在温布利球场以1-1战平曼城，随后在一场激烈的点球大战中以5-4落败。

红军希望赢得2019年的第二个奖杯，此前他们已经在6月份战胜热刺，夺得了欧冠联赛的冠军。

本周在伊斯坦布尔，他们将有机会做到这一点，他们将在2019年超级杯决赛中对阵欧联杯冠军切尔西。

利物浦在2019-20赛季首个比赛日以4-1击败诺维奇后，启程前往土耳其。戈麦斯渴望抹去本月初在温布利球场失利的记忆。

“我认为如果赢得(社区盾)会很美好，但我们输掉了比赛，这是不幸的。”英格兰国脚告诉俱乐部的官方网站。

“我想这让我们更加渴望再次拿到一个冠军奖杯。我认为这将是我们今年的目标，就是获得尽可能多的奖杯。”

“希望我们能做到这一点，但这显然是面对一支强硬的球队，我们知道这并不容易。但是我们很期待。”

尽管上赛季获得了俱乐部历史上的第六次欧洲冠军杯，但人们仍然对利物浦在英超的表现有一种挥之不去的感觉，因为他们对冠军的29年等待还在继续。

克罗普的球队最后在积分榜上仅落后曼城一分，累积了97分打破了俱乐部记录，同时只输了一场比赛。

戈麦斯意识到利物浦作为冠军联赛冠军的地位让他们背上了沉重的包袱，但他认为球队在接下来的12个月里还有“更多”的事情要做。

“很明显，这是一个标签，表明我们取得了我们上赛季所达到的成绩，”他补充说。“我认为我们心中最主要的事情是仍然认为自己是一支弱队，仍然认为自己是一支饥饿的球队，还没有达到我们想要达到的目标。”

“我们还有很多事情要做，要超越上赛季。我认为最重要的是，我们的心态是正确的，之后人们怎么来议论并不取决于我们。”

超级杯之后，利物浦将把注意力转回到英超联赛，因为他们将在周六下午做客南安普顿。