戈麦斯：利物浦仍保持黑马心态 赢家需反复证明自己

欧洲冠军并没有让最近的成功改变他们的心态，他们把目光放在更多的荣誉上。

利物浦后卫乔·戈麦斯相信俱乐部将继续从黑马的心态中受益，因为他们希望获得连续的欧洲冠军联赛冠军。

在上赛季赢得欧冠冠军并目前统治着英超联赛之后，红军被认为是欧冠十六强对阵马德里竞技的热门。

尽管如此，戈麦斯强调球队不会让他们的成功影响他们的比赛，因为他认为在西班牙的第一回合之前，他们是不被看好的一方。

其他球队

“这只是建立你自己。除非你能一次又一次地证明自己，否则你不会被证明是赢家。”戈麦斯说。

“我们上赛季去了马德里，一场比赛就击败了热刺。现在是在欧洲冠军联赛中保持声誉的时候了。”

“人们可能会说，‘哦，是的，他们表现得很好’，但作为一支球队，我们仍然有一种黑马的心态。”

“我们赢得了欧洲冠军联赛，但每个人都渴望再次赢得它。训练营的焦点是一场一场的比赛。它直接来自老大（克洛普），穿过球队的脊梁——队长乔丹·亨德森和米尔纳。”

周二晚上，利物浦将回到上赛季赢得欧冠决赛的地方，戈麦斯相信红军不会让那些美好的回忆分散他们在球场上的注意力。

“看，这只是一个场地。”当被问及再次在万达大都会踢球时，戈麦斯回答道。

“这是一个有四条白线和两个球门的球场。你也可以这样说安菲尔德。我们在那里也有很多不错的比赛。你不能把去年6月和马德里竞技的比赛联系起来。”

“不需要告诉团队中的任何人。这就是使这次旅行如此愉快的原因。我们只是继续前进。”