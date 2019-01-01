戈麦斯伤势确认 席尔瓦：确信孙兴慜非故意

这位太妃糖中场球员被直接送往医院，并将在周一接受手术。

埃弗顿方面证实，安德烈·戈麦斯右脚脚踝骨折脱臼，他在托特纳姆热刺的孙兴慜的冲撞下摔倒。

葡萄牙国脚在周日1-1战平热刺的比赛中被担架抬下场。而孙兴慜被出示了一张红牌，他所造成的伤害让他非常伤心。

戈麦斯受伤后直接被送进了医院，埃弗顿很快对情况进行了更新。

“埃弗顿俱乐部确认安德烈·戈梅斯将在明天（11月4日，星期一）接受手术，他在今天与热刺的比赛中脚踝受伤。”俱乐部的一份声明说：“安德烈在下半场被担架抬出球场，在埃弗顿队医的陪同下被救护车直接送往安特里医院。在接受医院检查后，医生证实他的右脚踝骨折脱臼。俱乐部将在适当的时候提供进一步的更新。”

赛后，埃弗顿主帅马尔科·席尔瓦强调，他不认为孙兴慜故意伤害戈麦斯，俱乐部将尽一切努力支持他们的中场。

席尔瓦说：“我在现场看到了铲球，没别的了。我不能和你谈论铲球、这个事件，以及其他发生的事情。安德烈去医院了。医务人员正在打点一切，他们会得到更多的信息。我们最好等到事情稍微明朗一点再行动。当然，这对我们整个团队来说都是一个糟糕的时刻。当然，这不仅仅是一场足球比赛。但现在我们要支持安德烈和他的家人。我的观点不会改变任何事情，我必须公平地对待孙兴慜，那是一次强有力的阻截，但我百分之百地确信，当孙兴慜那样做的时候，他并不是有意要伤害安德烈。我们谈论的是两名出色的足球运动员，他当然并不是有意伤害安德烈·戈麦斯。”