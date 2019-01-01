懊恼不已 奥巴梅扬：是我们把进球送给了对手

加蓬国脚上半场梅开二度，但防守失误导致枪手在英超联赛中丢掉两分。

阿森纳又一次错误百出的防守表现使得主力前锋奥巴梅扬向后场的队友喊话。

加蓬国脚在周日与沃特福德的英超比赛中上半场攻入两球，但由于索克拉蒂斯·帕帕斯塔索普洛斯和大卫·路易斯的失误，沃特福德追平了比分并获得一分。

这位希腊国脚在本方禁区将球传给了德乌洛费乌，后者助攻汤姆·克莱维利轻松破门。他的巴西队友在禁区内侵犯佩雷拉，佩雷拉在12码点破门。

防守上的挥霍让奥巴梅扬很沮丧，他本赛季已经进了5个球。

“显然我们没有预料到（对手追平）。”这位30岁的球员告诉Canal Plus：“我们知道他们会带着积极的想法反击，就像他们在下半场表现出来的那样。遗憾的是，我们没能很好地应对他们。我觉得我们实际上是在给对手进球，这方面就是取决于我们自己。”

索克拉蒂斯在他的Instagram上为自己的表现道歉，称他将损失归咎于自己。

尽管他的前多特蒙德队友承担了责任，但奥巴梅扬不愿将矛头指向特定的球员，而是暗示他和他的队友本有机会杀死比赛。

他说：“我不想指责任何人，你可以说我们这些进攻球员本可以杀死比赛，然后再进第三个球，所以我不会说这是谁的错。”像我们这样丢球是一种耻辱……我认为这（亚历山大·拉卡泽特因伤缺阵）影响了我们。我们很清楚，他在这类比赛中给我们带来了很多。”

枪手的下一场比赛是周四在欧联杯对阵法兰克福的比赛。