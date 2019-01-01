憋着放大招 切尔西自信能在曼联之前抢到桑乔

蓝军将会和他们的英超竞争对手竞争这名多特蒙德球星，而其他俱乐部则在远处观望。

切尔西已经准备好打破他们的转会纪录来追逐多特蒙德的前锋杰登·桑乔，并且他们有信心在明年一月或者明年夏天能够在曼联之前得到他。

尽管目前禁止签约球员，但蓝军仍在推进转会计划，体育仲裁法庭随时会做出上诉裁决，他们愿意支付超过7200万英镑的价格，打破去年从毕尔巴鄂竞技签下守门员凯帕·阿里扎巴拉加的纪录。

桑乔与许多切尔西球员关系密切，包括他的英格兰队友塔米·亚伯拉罕和卡勒姆·哈德森-奥多伊，以及来自伦敦的欢迎。

在德甲经历了一个动荡的赛季开始后，桑乔准备离开多特蒙德，尽管桑乔的表现一直不错，但他在这个赛季受到了纪律处分。

这名19岁的球员在联赛对阵拜仁慕尼黑的比赛中仅仅上场36分钟就被换下场，主教练法夫尔指责他“不够好”，而上周桑乔在与巴萨的赛前会议中迟到，因此被踢出了首发阵容。法夫尔在赛后表示，他需要“专注的球员”参加这场比赛，但多特蒙德1-3输掉了比赛。

这些问题帮助多特蒙德发出了希望的信号，即他们可能会考虑尽早出售他们的一号资产，因为圣保罗的安东尼和格雷米奥的埃弗顿都在他们考虑之中，而且引进他们的资金将来自桑乔的离开。

多特蒙德在2017年以1.05亿欧元的起价将登贝莱卖给了巴塞罗那，而桑乔的合同将持续到2022年，所以他的起步价很可能高于这个数字。

利物浦是出了名地喜欢这位英格兰前锋，但是主教练克洛普承认价格太高了。只要萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫留在俱乐部，欧洲冠军也没有桑乔的首发位置。

曼联方面，他们准备在1月份支付高达1.4亿欧元(1.19亿英镑/ 1.55亿美元)的价格签下桑乔，但他们目前在英超联赛中排名第十，与目前处于欧冠区的切尔西相差甚远，这一事实阻碍了他们的计划。

此外，切尔西的前锋威廉和佩德罗明年夏天将与斯坦福桥的合同到期，新位置的空缺将会出现。

而桑乔的前东家曼城，目前对签下他们的前球员没有兴趣。