慎防错失魔笛 国米锁定本土中场双子星

国际米兰体育总监奥西里奥此前接受媒体采访时曾暗示俱乐部不会放弃继续追逐莫德里奇，但克罗地亚球星的去向决定权依然在皇家马德里手中。

去年夏天曾尝试引进莫德里奇的国际米兰，至今仍对这名克罗地亚球星念念不忘。前不久，国际米兰体育总监奥西里奥在接受采访时，仍暗示俱乐部会继续做出求购动作。

不过，蓝黑军团不会贸然把所有希望都寄托在莫德里奇身上。据意大利媒体Calcio Mercato消息称，国际米兰已经锁定布雷西亚中场桑德罗-托纳利以及卡利亚里中场尼科洛-巴雷拉作为中场引援B计划。

年仅18岁的托纳利去年一夕爆红，被称为“小皮尔洛”的他已经成为意乙布雷西亚的中场绝对核心，至今已经跨赛季为俱乐部出场联赛36次，打进3球并贡献7次助攻，帮助球队在赛程过半后占据积分榜第二位，有望来年征战意甲。

托纳利凭借联赛中优异表现而入选意大利U19国青队，随小蓝衣军团征战了去年夏天U19欧青赛并取得亚军的好成绩。他更在去年年底被意大利成年国家队征召，在做客1-0击败美国队的友谊赛中入选比赛大名单，可惜未能实现自己的成年国家队首秀。

目前效力于卡利亚里的巴雷拉更是转会市场上的香饽饽，已经4次代表意大利国家队出战的他收到来自国内外多家豪门垂青，转会费将高达5千万欧元。

相较之下，托纳利的转会费虽然不及巴雷拉，但也价值不菲，预估报价将达3千万欧元。