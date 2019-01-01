慎防错失魔笛 国米锁定本土中场双子星
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去年夏天曾尝试引进莫德里奇的国际米兰，至今仍对这名克罗地亚球星念念不忘。前不久，国际米兰体育总监奥西里奥在接受采访时，仍暗示俱乐部会继续做出求购动作。
不过，蓝黑军团不会贸然把所有希望都寄托在莫德里奇身上。据意大利媒体Calcio Mercato消息称，国际米兰已经锁定布雷西亚中场桑德罗-托纳利以及卡利亚里中场尼科洛-巴雷拉作为中场引援B计划。
年仅18岁的托纳利去年一夕爆红，被称为“小皮尔洛”的他已经成为意乙布雷西亚的中场绝对核心，至今已经跨赛季为俱乐部出场联赛36次，打进3球并贡献7次助攻，帮助球队在赛程过半后占据积分榜第二位，有望来年征战意甲。
托纳利凭借联赛中优异表现而入选意大利U19国青队，随小蓝衣军团征战了去年夏天U19欧青赛并取得亚军的好成绩。他更在去年年底被意大利成年国家队征召，在做客1-0击败美国队的友谊赛中入选比赛大名单，可惜未能实现自己的成年国家队首秀。
目前效力于卡利亚里的巴雷拉更是转会市场上的香饽饽，已经4次代表意大利国家队出战的他收到来自国内外多家豪门垂青，转会费将高达5千万欧元。
相较之下，托纳利的转会费虽然不及巴雷拉，但也价值不菲，预估报价将达3千万欧元。