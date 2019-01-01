愿意聆听英超球队报价 内雷斯给红军带去希望

这名巴西国脚是被传在夏天离开阿姆斯特丹的球员之一，目前他也没有排除任何的可能性。

大卫·内雷斯给阿森纳和利物浦带来了希望，这名阿贾克斯前锋表示他愿意在这个夏天听取报价。

这位巴西国脚是在阿姆斯特丹引发离队讨论的人物之一。

这支令人兴奋的年轻球队已经进入了2018-19赛季欧洲冠军联赛的半决赛，其中几名球员正与即将到来的夏季转会联系在一起。

弗兰基-德容已经和巴塞罗那达成了协议，而马蒂耶斯-德利赫特也已经成为欧洲各大豪门的目标。

塔利亚菲科也被认为是西班牙和英格兰的球队热衷的球员，而哈基姆·齐耶赫则引发了转会德国豪门拜仁慕尼黑和多特蒙德的猜测。

内雷斯现在也已加入了潜在转会的名单之中。

这位22岁的球员在荷兰度过了富有成效的第三个赛季，在各项赛事中中打进12球，助攻8次。

据说，他的效率吸引了荷甲以外的球队的目光，英超的阿森纳和利物浦也在考虑正式报价之列。

内雷斯意识到这一猜测，并承认现阶段他不排除任何可能性。

这位广受好评的南美人在接受采访时表示:“我必须看看什么对我来说是最好的，对我的职业和家庭来说是最好的。”

“我们会为未来考虑，但我在这里有合同，我在这里也很满意。”

有消息称，出价约4300万英镑(5500万美元)就足以从阿贾克斯手中挖走内雷斯。

利物浦主帅克洛普已经透露，他将在下个赛季加强自己的阵容。

然而，达成协议之前，他应该会面临签下内雷斯的激烈竞争。

利物浦在默西塞德郡的对手埃弗顿，以及多特蒙德和意甲重量级球队罗马也在关注他的情况。