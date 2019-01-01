愤怒队长罗伊斯哀叹多特蒙德联赛愚蠢表现

德甲冠军追逐者们意外地但又是理所应当地被联赛新秀击败了，他们的队长对此感到愤怒。

上周六，多特蒙德1-3负于升班马的柏林联合。罗伊斯对多特蒙德“完全愚蠢的”表现提出了严厉的指责。

布特勒的梅开二度带领首都俱乐部首次获得了首场德甲联赛的胜利，结束了多特蒙德本赛季完美的开局。

上赛季的亚军似乎已经弥补了糟糕的开局，帕科·阿尔卡塞扳平了比赛，但柏林联合的边锋在中场休息后再进一球，塞巴斯蒂安·安德森在第75分钟锁定了比分。

法夫尔将球队的失败归咎于缺乏耐心，但队长罗伊斯的批评则要严厉得多。

“我们只是踢了一场非常愚蠢的比赛。”

“我们有一些美好的时刻，但在前场太草率。”

“有时候我们认为我们可以凭借我们的实力轻松赢得这些比赛。这种情况必须停止。我们必须展现上赛季让我们强大的那种美德。”

“这意味着对胜利的渴望和激情，然后你就能得到乐趣。我们每个人都必须做得更多。”

周六，多特蒙德迎来了一丝好消息，体育总监迈克尔·佐尔克表示拉斐尔·格雷罗可能会在周一欧洲转会截止日期之后继续留在队中。

这名葡萄牙左后卫在对阵柏林联合的比赛中替补出场，他一直和巴黎圣日耳曼联系在一起，并将在本赛季结束后合同到期。

佐尔克说：“我们目前正在进行谈判，如果他愿意续约，我将非常高兴。”

“我想，到目前为止，他会和我们住在一起。”

前多特蒙德后卫苏博提克在夏天加盟了柏林联合后踢满了90分钟的比赛，受到了远道而来的多特球迷的热烈欢迎。

“我想表达我的敬意，即使是在快乐的时刻——这种感激对我和球迷来说都是非常重要的。”赛后这位后卫说道。

“比赛结束后，向球迷们问好，再次感谢你们多年来对我的支持，这一切都很美好，所以我努力控制住局面。”

多特蒙德希望在国际比赛日结束后能在两场主场比赛上恢复元气。他们将在德甲欢迎勒沃库森，然后在冠军联赛中迎战巴塞罗那。