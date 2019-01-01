感觉不对 福勒：从未觉得自己是英格兰队一部分

这位前利物浦前锋从来都不是国际舞台上的常客，因此他从来都不觉得自己是国家队的一员。

前英格兰前锋罗比·福勒承认他从来没有为英格兰国家队打过一场舒服的比赛。

福勒是他那个时代最高产的射手之一，在1993年到2011年间为利物浦、利兹联和曼城等俱乐部出场590次，打进254球。然而，这位利物浦出生的前锋只为三狮军团出场26次，攻入7球。

福勒在国家队的时候锋线人才济济，阿兰·希勒、莱斯·费迪南德、安德鲁·科尔和泰迪·谢林汉姆都在争夺首发位置。在福勒职业生涯的后期，像欧文和赫斯基这样的球员出现，进一步限制了他的国家队比赛机会。

他的最后一次英格兰出场是在2002年世界杯对阵丹麦的下半场，当时他只有27岁。

现年44岁的福勒承认，由于他没有经常参加国际比赛，他从来没有觉得自己是三狮军团的一员。

“如果我是完全诚实的，如果我为英格兰踢更多的比赛，我可能会有不同的感觉。”他告诉Off The Ball：“我从来没有觉得自己是英格兰的一部分，因为我从来没有真正踢过球。我是一个充满激情的球员，我一直都想踢球。最终，因为我不是常规球员，我想尽快回到利物浦，和他们一起踢球。我在那里很舒服，我知道我在踢球。”

本周斯特林与乔·戈麦斯的冲突成为了英格兰的焦点事件。福勒把这次事件淡化为一个孤立的事件，他坚持认为球员们足够专业，在代表他们的国家时可以把他们的俱乐部竞争放在一边。

“在国际足球比赛中，你要和你的对手一起训练，但你必须足够理智，要知道我们都在这里做着同样的工作。”福勒补充道：“我从来没有因为代表英格兰踢球而感到不舒服，因为我从来没有真正踢过比赛，我从来没有真正感到自豪，但是我从来没有想过，‘哦，我不能忍受这些曼联和切尔西的球员。’好吧，他们不是我的死党，但我欣赏我们能踢得很好，他们是好人。”