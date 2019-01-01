感激天意碰着你 拉卡泽特享受搭档奥巴梅扬

拉卡泽特为他的队友感到骄傲，他把目光聚焦在欧联杯决赛上。

亚历山大·拉卡泽特表示，他和皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬之间没有什么不好的感觉，这对阿森纳锋线搭档的心灵感应继续相互推动。

这两名前锋将在周三的欧联杯决赛中为枪手冲锋陷阵，他们将在那里与切尔西碰面，因为他们知道如果取胜，阿森纳将在下赛季的欧冠中占据一席之地。

奥巴梅扬以22粒进球与萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫并列获得英超金靴奖，从而巩固了他在世界顶尖射手中的地位。

与此同时，拉卡泽特自己打进了13粒英超进球，位列英超前十。

但是法国人坚持说他和加蓬国脚之间没有嫉妒。相反，在过去一年半的时间里，他们一直是合作伙伴，这段真挚的感情让他们变得更好。

“我，我不嫉妒任何人。我只想赢得奖杯，奥巴也一样，”拉卡泽特告诉《镜报》：“当然，一起踢球总是好的，但是当一个人踢球而另一个人留在板凳上时，你只要在你能的时候帮助球队就行了。”

“是的(它确实让人有心灵感应)，但有时它是错的！有时他向左走，而我把球传到右边。但正常情况下，我们会做很多事情来保持一致。我们想要尽可能的完美。当然，教练知道我们想一起踢球，但他必须做出选择，我们必须尊重他们。和奥巴一起踢球对我来说总是一种乐趣。”

奥巴梅扬最初于2018年1月加入阿森纳，不久后便与拉卡泽特建立了合作关系。

拉卡泽特说，这种合作关系是自然而然形成的，现在他们已经打满了整个赛季，他觉得这两个人，以及整个阿森纳，都在变得越来越好。

拉卡泽特说：“这取决于球员，他们怎么想，我们在训练中做了很多工作，提高了速度并形成良好的关系。”

“这个赛季很不一样，因为整个赛季我们都有奥巴。奥巴是一个非常好的前锋，后卫们发现很难盯住他。但我们不觉得这仅仅是因为我们，我们觉得这是因为我们是一支优秀的球队。我们有梅苏特(厄齐尔)和更多的优秀球员，这对球队来说更容易。即使我不踢球，比如对阵伯恩利，球队踢得很好，我们踢得很好，所以我不认为这仅仅是因为奥巴和我。我们有一个很好的团队，我们只是想继续前进，踢好比赛。”

欧联杯决赛对阿森纳来说是至关重要的，因为这是枪手在英超联赛排名第五后，进入欧冠的最后机会。

拉卡泽特自2017年以来就没有为法国队效力，他认为欧冠资格对他的国家队生涯至关重要，也是他转会阿森纳的首要因素。

“里昂是我年轻时的俱乐部，所以我喜欢在那里踢球。但我真的很想离开我的俱乐部，去一个我知道我能感觉良好的好球队，”他说：“当阿森纳来的时候，我就知道这对我来说是一个很好的俱乐部。我想加入法国队，但我必须尊重主教练的决定。也许我需要进30或40个球，我不知道。我知道在自己的球场踢欧冠的气氛肯定很好，所以我想知道在酋长球场会怎样。我们只需要赢得决赛。”