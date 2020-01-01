感激不尽 博班：伊布在米兰无需证明任何东西

自从上个月重新加入红黑军团后，这名瑞典老将的表现立竿见影，赢得了俱乐部传奇的赞誉。

AC米兰首席足球官兹沃尼米尔·博班表示，米兰将永远感激兹拉坦·伊布拉希莫维奇，因为他“没有什么需要证明的”。

伊布在2012年离开红黑军团后，上个月重新回到了米兰，这位38岁的前锋在圣西罗立刻产生了影响。

自从以自由球员的身份从美国职业足球大联盟的洛杉矶银河来到米兰，伊布拉希莫维奇在更衣室里振奋了精神，在5次出场中打进2球。

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自从伊布拉希莫维奇回归以来，米兰还没有输过一场比赛。博班赞扬了这位瑞典球星。

“伊布是一个非常有魅力的球员，他是一个超级职业球员。”博班说：“他以一种非常谦卑的态度加入了球队，尽管他在很多方面都有很强的实力。”

“他对他的年轻队友产生了真正的影响，他的到来极大地增强了他们的信心。这并不容易，但他找到了一种完美的方式来理解我们球员所经历的微妙时刻。

“我们将永远感激他，因为他来米兰没有什么可证明的，他已经拥有一切。”

吉安路易吉·多纳鲁马在本赛季也继续为米兰发挥着关键作用——这位意大利国家队门将在2019-2020赛季迄今为止有8场比赛保持不失球。

前米兰门将迪达曾两次获得欧洲冠军联赛和意甲冠军等荣誉，他称赞了这位20岁的球星。

“多纳鲁马不需要任何建议。”迪达说：“他是去年成长的，现在他已经很成熟了。过去他和米兰球迷有一些误解，但现在你可以看到他非常专注，为米兰做了很多出色的事情。”

“这个赛季他做出了一些精彩的扑救，他总是以正确的态度对待比赛。你可以看到他成熟了。他只需要像现在这样继续努力。”