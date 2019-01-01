感情牌 维尔通亨盼埃里克森留队：我们并肩十年

埃里克森此前表示他想“尝试新东西”，维尔通亨表示希望他能留在热刺。

托特纳姆热刺后卫维尔通亨希望热刺能够留住克里斯蒂安·埃里克森，他曾与西甲豪门皇家马德里联系在一起。

在热刺球星埃里克森透露他想“尝试一些新的东西”后，皇家马德里成为了他可能的目的地。

埃里克森的重磅消息是在热刺欧冠决赛失利后曝出的，他们0 - 2输给了英超对手利物浦。

这一声明很快就和皇家马德里联系在了一起，皇家马德里在这个夏天已经花了大价钱签下了卢卡·约维奇和埃登·阿扎尔。

据报道整个欧洲都对这位丹麦国脚很感兴趣，维尔通亨希望热刺能够留住这位丹麦国脚。

“很明显，当转会窗口开始的时候，有很多传言，但是去年也有传言，每个人最后都留在了一起，所以我很希望（埃里克森留下）。”维尔通亨告诉天空体育新闻：“克里斯蒂安是一个优秀的球员。我从他16岁的时候就认识他了，从他16、17岁的时候(在阿贾克斯)就和他一起踢球，我希望他下赛季能和热刺一起踢球。他是一名杰出的球员。”

埃里克森于2013年从荷甲豪门阿贾克斯转会而来，27岁的他已经成为英超和欧洲最好的中场球员之一。

这位丹麦中场已经为国家队出场89次，在他效力热刺的6年里出场276次，攻入66粒进球。埃里克森在本赛季为热刺出场50次，攻入10球，其中包括两粒欧冠进球。然而，埃里克森在2015年联赛杯决赛和今年的欧冠决赛失利之后，并没有在托特纳姆热刺赢得奖杯。

在加盟热刺之前，埃里克森效力于阿贾克斯，赢得了三次荷甲冠军。

这位中场球员在周一的比赛中表现出色，在2020年欧洲杯预选赛中，丹麦以5比1的比分击败格鲁吉亚，埃里克森点球命中。