感恩队友 拉比奥：C罗在尤文队内给我很大帮助

这位前巴黎圣日耳曼球员在周六对帕尔马的意甲首场比赛前赞扬了他的队友。

阿德里安·拉比奥赞扬了这位尤文图斯超级球星的影响力，表示说克里斯蒂亚诺·罗纳尔多正在帮助他在意甲联赛中取得进步。

拉比里奥正在为周六对阵帕尔马的联赛首秀做准备，此前他从法甲冠军巴黎圣日耳曼自由转会而来。

定居都灵后，法国中场拉比里奥赞扬了他的队友，五次金球奖得主罗纳尔多。

“这个夏天我打了很多比赛，因为我需要适应球队，”拉布特里奥告诉天空体育24频道。

“我正努力与C罗建立良好的关系，因为他也踢左路。和他一起训练让我提高了很多，他的出现对球队很有好处。”

“都灵和巴黎不同。它虽小，但却是一座美丽的城市，”他补充道。“我发现自己很放松，我很好地适应了，这对我在场上的表现很重要。”

“就我个人而言，我迫不及待地想开始这次冒险。我觉得身体很好，我们这个夏天工作了很多，但是我们已经为这次约会做好了准备。

“和帕尔马的比赛将会很困难，因为我们是一支人人都想击败的球队，每个人都将在与我们的比赛中竭尽全力，但我们有信心。”

新任主教练毛里齐奥·萨里将不会在尤文图斯的前两场意甲比赛，因为他正在从肺炎中康复。

萨里是在休赛期从切尔西来到尤文图斯的，他将缺席周六对帕尔马的比赛，以及8月31日对前东家那不勒斯的主场比赛。

“教练给我留下了极好的印象。他有一个精确的比赛哲学，知道我们必须如何比赛，无论是在进攻还是防守阶段。”

“我们已经吸收了他的理念，我们与他的团队也合作得很好。”

尤文图斯本赛季将挑战连续第九个意甲冠军，拉比奥将是为数不多的希望帮助斑马军团实现这一壮举的新球员之一。

除了法国国脚，尤文还引进了德利赫特，拉姆塞和德米拉尔，另外还有佩莱格里尼和罗梅罗，但他们都租借去到热那亚的。

除了尤文之外，上一支获得意甲冠军的球队是AC米兰，他们在2010-11赛季举起了冠军奖杯。