意足坛须作出改变 斯帕莱蒂对种族歧视说不

对于那不勒斯球员库利巴利所遭遇到的种族歧视行为，国米主帅强调，意大利足球必须做出改变。

在周三1-0战胜那不勒斯的比赛后，国米球迷将针对那不勒斯后卫库利巴利的种族歧视编成歌曲在球场演唱，这让国米主帅斯帕莱蒂感到难以接受。

本场比赛中，库利巴利两黄变一红提前离场。赛后他在自己的社交媒体上表示：“我对输球感到失望，但更遗憾的是我离开了我的兄弟们。”

“不过，我很为我的肤色骄傲，为成为法国人，塞内加尔人和那不勒斯人骄傲。”

作为国米主帅，斯帕莱蒂也对此表态。他强调意大利足球需要做出改变，不应该给种族歧视滋生的土壤。

他在新闻发布会上表示：“种族歧视的应援歌曲绝不应该出现。”

“65000人在圣诞节来到球场观看比赛，他们想看到的不是这些。这是足球，这是意大利球迷和全世界球迷都希望享受的运动。”

“人们希望在足球中找到和谐相处的净土，这是我们必须做出的调整。”

“这是正确的也该做的事，因为我们的目标是让我们的足球成为欧洲顶级。”

这场胜利让国米与排名第二的那不勒斯分差缩小到5分，斯帕莱蒂对于比赛本身还是感到相当满意。

“今晚我看到了一支强大的国米，自始至终。”

“在许多方面，我们都配得上这场胜利，但如果阿萨莫阿没有打入制胜进球，那我们也完全可能输掉比赛。”

“这场对决很精彩，两支球队都打出了速度，配得上胜利。”