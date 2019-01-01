意甲末轮保级生死战 乌鸡已上岸紫百合仍有降级之虞

意甲最后一轮开战前，热那亚、恩波利以及佛罗伦萨仍有降级危险，排名比紫百合低的乌迪内反而已经保级成功。

意甲最后一轮即将在北京时间今天晚上上演，除了已经早早降级的切沃和弗洛西诺内外，最后一支不幸降级的球队将在目前积37分的热那亚、38分的恩波利以及40分的佛罗伦萨中诞生。

在最后一轮中，热那亚与佛罗伦萨将要直接对决，恩波利将要作客挑战仍需为欧冠参赛资格而战的国际米兰。

由于意甲的竞赛规则中，同分的球队排名先后首先取决于相互之间的对战成绩，积40分排名在佛罗伦萨之后的乌迪内因为与热那亚之间胜负关系较佳，即便热那亚最后一轮取胜与其同分，乌迪内仍会保级成功，因此乌迪内已经提前上岸。

目前位于降级区内排名倒数第三的热那亚情况最岌岌可危，仅积37分的他们最后一轮客场必须死磕领先3分的佛罗伦萨。热那亚的保级条件是末轮：1. 热那亚胜，恩波利不胜；2. 热那亚净胜2球或以上；3. 热那亚战平，恩波利负。

最后一轮面对强大对手的恩波利保级形势同样不容乐观，他们的保级条件是末轮：1. 恩波利负，热那亚负；2. 恩波利平，热那亚不胜；3. 恩波利胜。

佛罗伦萨掌握着保级主动权，紫百合的保级条件是末轮：1. 佛罗伦萨不败；2. 佛罗伦萨负，恩波利不胜；3. 佛罗伦萨1球小负，恩波利胜。