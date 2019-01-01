意甲展出猴子画作引发争议 画家解释创作用意

这幅新的艺术作品在社交媒体上引起了强烈的反应，但这位艺术家解释说，他想把这个贬义词用在使用它的种族主义者身上。

意甲联赛决定在其总部永久展出三只猴子的艺术作品，此举引发了争议。意甲目前正在开展一场旨在根除意大利足球种族主义的战役。

艺术家西蒙尼·福加佐托以隐喻性地将猴子描绘成人类而闻名，他解释说，他的意图是“把这个概念转回到种族主义者身上”，强调所有的人类都是从类人猿进化而来的。

然而，联盟将这些画永久安置在其主要基地的决定并没有得到广泛的认可，因为罗梅卢·卢卡库和卡里杜·库利巴利这样的球员曾是种族主义球迷的猴子叫声的目标。

结果，一大批不知道这些画面背后故事的球迷都震惊了，但是意甲总经理路易吉·德·西尔沃在周一的峰会上明确表示，这些作品是三管齐下对抗比赛中不容忍现象的一部分。

“西蒙尼的画作充分反映了公平竞争和宽容的价值观，因此将留在我们的总部。”德·西尔沃解释说：“意甲联盟坚决反对任何形式的偏见。”

“我们意识到种族主义是一个普遍存在的问题，而且非常复杂，所以我们面临着三个方面的问题——文化方面，通过西蒙尼的绘画等艺术作品宣传；竞技方面，球员和俱乐部进行一系列的活动；还有打压，这得益于我们与警方的合作。”

“通过在这三个层面上采取行动，我们相信我们能够赢得这场最重要的比赛，这场瘟疫正在毁掉世界上最美丽的运动。”

这位艺术家自己也详细描述了他作品背后的动机，他之前在Instagram上说：“这个活动的想法来自远方。那是去年12月26日，我在球场观看了国际米兰对那不勒斯的比赛，一场不可思议的比赛，我的兄弟劳塔罗·马丁内斯在最后一分钟决定胜负。

“我听到了——当然也不是第一次——针对优秀球员卡里杜·库利巴利的辱骂和猴子般的噪音。我很生气，但结果是，我有了一个想法：为什么不停止审查足球中的猴子这个词，转换概念，转而说我们最终都是猿类呢？”

“因为如果我们是人类、猴子、转世的灵魂、能量或外星人，都没所谓，重要的是听到平等和兄弟情谊的概念。”

在意甲大会堂的揭幕仪式上，他补充道：“对于一个艺术家来说，没有什么比试图通过作品改变人们的观念更重要的了。”

“通过这三幅画，我试图向人们展示，我们都是复杂而迷人的生物，可以悲伤，也可以快乐，可以是天主教徒，可以是穆斯林，也可以是佛教徒，但归根结底，决定我们是谁的不是我们的肤色。”

“我只是用猴子来比喻人类。我们把这个概念还给种族主义者，因为我们本来都是猴子。所以我画了一只西方的猴子，一只亚洲的猴子和一只黑色的猴子。”