意甲大结局：两支蓝黑进欧冠 德罗西告别罗马

本赛季的意甲联赛落下帷幕，欧冠资格和保级的悬念也随之揭晓。

在意甲最后一轮比赛中，国际米兰凭借着纳因格兰在第81分钟的进球以2-1艰难击败恩波利，从而跌跌撞撞地打进下赛季的欧冠比赛。

热那亚在客场与同样有保级压力的佛罗伦萨打成0-0后各取一分，积分上升到38分，以一个净胜球的优势压过恩波利排名第17位。而恩波利与排名17位的热那亚同积38分，仅仅以一个净胜球只差不幸降级。和他们一同回到意乙的还有弗洛西诺内和切沃。

显然孔蒂正等着夺取国米的主帅职位，斯帕莱蒂可能没有心情庆祝他的球队获得欧冠资格。事实上，他们本应该在几周前就取得前四名的成绩，但是在对恩波利的比赛之前，他们在之前的五场比赛中只取得了一场胜利。

伊卡尔迪经历了一个充满争议的赛季，他在下半场比赛罚丢了一个关键的点球。他很快就被斯帕莱蒂换下，这很可能是他在俱乐部的最后一场比赛。斯帕莱蒂面临着一个紧张的等待，看他是否会被解雇，以让孔蒂接管帅印。

这是国米自2010-11赛季以来首次在意甲联赛中连续两年获得欧冠资格。亚特兰大本轮在主场以3-1击败萨索洛，以净胜球优势力压国际米兰排名第三，队史第一次打进欧冠。

国际米兰的同城球队AC米兰本赛季取得了很大的进步，取得了6个赛季以来的最好成绩，但是加图索在下个赛季开始的时候还远不能确定他是否能执教球队。

米兰很有可能把租借的巴卡约科送回切尔西，但是他们也很想阻止切尔西对另一位中场凯西的兴趣。这位22岁的中场球员在米兰末轮客场3-2战胜斯帕尔的三粒进球中都发挥了自己的作用，其中包括一记传中，这为米兰带来了决定性的点球。

下赛季与米兰一起参加欧联杯的还有罗马。德罗西在最后一轮迎来了他在罗马奥林匹克体育场的告别战，他在第82分钟被云代尔换下，享受全场球迷致敬。替补上场的云代尔在第89分钟为佩罗蒂送出助攻，后者绝杀帕尔马，以一场胜利为德罗西告别。

在客场以0-2负于桑普多利亚后，对于阿莱格里来说，这是一个平淡无奇的结局。

尽管这场比赛无关紧要，因为尤文图斯早已获得意甲冠军，但从阿莱格里的角度来看，这场比赛肯定会让他有些失望，因为他的任期以0-2的比分结束，而他在最后的九场比赛中只赢了一场。