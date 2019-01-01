意甲又现歧视争议 尤文等多队大将曾遭攻击

昨日刚刚结束的意甲第二轮联赛中，国际米兰在客场2：1击败卡利亚里。也正是在这场比赛中，种族歧视再次在意甲赛场上演，而这一次的受害者是国米的比利时国脚卢卡库。

昨天刚刚结束的意甲第二轮联赛中，国际米兰在客场2：1击败卡利亚里。也正是在这场比赛中，种族歧视再次在意甲赛场上演，而这一次的受害者是国米的比利时国脚卢卡库。

比赛进行到第72分钟时，卢卡库操刀罚入一记点球。但在罚球前后，主队卡利亚里的看台上，出现了球迷模仿猴子叫的声音试图对准备罚球的卢卡库造成干扰。卢卡库显然也听到了这些声音，向看台球迷回以怒视。赛后国米主帅孔蒂也表示，意大利在这方面还需要进步，应当给予球员充分的尊重。

而实际上，发生在卡利亚里主场的这一幕，并不是首次出现在这个球场，更不是首次出现在意甲。种族歧视的问题对于意甲来说，应该已是老生常谈的顽疾。

上赛季，同样是在卡利亚里的主场，尤文中场马图伊迪和前尤文前锋小基恩都曾遭受过一样的待遇。而在国际米兰的主场，更是因为种族暴力事件，一度面临停赛。

2018年12月，意甲第18轮，国际米兰1：0胜那不勒斯，那不勒斯队的塞内加尔后卫库利巴利，受主队球迷一直对他喊“猴子”的声音所影响，三次要求裁判停赛而均遭拒绝导致情绪失控，向当值主裁判鼓掌讽刺遭到第二张黄牌后被罚下场。

这场比赛之后，米兰市长朱塞佩•萨拉在个人社交账号发文谴责了种族歧视行为。米兰警察局长还建议禁止国米球迷前往客场观战，并要求关闭梅阿查球场的死忠看台。意大利足协主席格拉维纳甚至表示会考虑暂停意甲联赛。

对于意甲赛场上挥之不去的种族主义阴云，意大利国内也在探讨究竟应该将矛头指向何处。是意大利极端球迷文化所固有的，还是与其政治背景及历史因素相关联？而不论缘于何种背景及原因，种族歧视行为始终不能够被允许和出现在体育竞技场上。就像安切洛蒂对于库利巴利受种族歧视一事所言，“他的遭遇不应该在任何一片场地上出现，这对我们而言是一种遗憾，更是意大利足球的遗憾”。