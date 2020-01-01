意球员工会主席：意甲不可能在4月份重开

由于新冠病毒疫情的影响，欧洲各地的联赛均已暂停，许多人都希望这些联赛能够在下个月月初重新开始。

意大利球员工会主席达米亚诺·托马西表示，如果意大利对抗新型冠状病毒的战斗一切顺利，意甲联赛有望在5月或者6月恢复。

由于新型冠状病毒疫情的爆发，目前意大利全国都进入了封闭状态，意甲联赛和意大利国内的所有体育赛事都已暂停，至少要到4月3日才能恢复。

在中国以外，意大利是受冠状病毒感染最严重的国家，至少有1809人死亡，超过24700人染病。

其他球队

意大利当局正在努力应对那些越来越多的要求推迟2020年欧洲杯的呼声，意球员工会主席在接受采访时承认：“很显然，意甲联赛不可能在4月初恢复。”

“如果一切顺利的话，意甲可能会在5月或者6月恢复。当我们谈论足球时，人们认为我们只是在确保球员的安全，但实际上，球队背后还有很多人都受到了影响。”

“第一个出现确诊病例的是意丙的皮阿尼斯，他们的球衣管理员目前仍在重症监护中，而尤文图斯则有100人在接受隔离检疫。”

“这些人在意大利和欧洲各地往返，在工作中会遇到很多很多人。现在的问题不仅仅在于意大利，还在于全欧洲，所以欧足联必须像欧盟那样疲劳与行动。”

在意甲停赛之前，卫冕冠军尤文图斯以1分的优势领先拉齐奥。最后一场比赛是3月9号在萨索洛和布雷西亚之间进行的，最终前者以3-0取得了胜利。

在上周的一次会议之后，意大利足协概述了他们正在考虑的完成当前意甲赛季的一些方法。

意大利足协在一份声明中表示：“针对新型冠状病毒制造的紧急疫情可能会造成意甲联赛无法结束，主席格拉维纳提出了一些建议，这些内容将在3月23日的另一次会议上讨论。”

“这些建议排名不分先后，一个选项是不指定意甲冠军，并在在此基础上告知欧足联哪些球队有资格进入欧战。”

“另一个选择则是，按照联赛暂停那一刻的排名进行排序，确定冠军、欧战与升降级的球队。”

“第三个也是最后一个假设是，组织冠军、欧冠以及降级附加赛。”