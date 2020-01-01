意犹未尽 B·席尔瓦：曼城半场时该领先曼联5-0

这位葡萄牙球星为他的球队首开纪录，并相信他们可以在前45分钟制造更多的破坏。

曼城在老特拉福德3-1大胜，他们上半场的疯狂表现见证了他们轻松地取得胜利，并向决赛迈出了第一步。

贝尔纳多·席尔瓦用一记精彩的远射改写比分，然后助攻里亚德·马赫雷斯扩大比分。安德里亚斯·佩雷拉的乌龙球让曼城在半场前牢牢压制住曼联。

在老特拉福德艰难的半场哨到来之前，B·席尔瓦认为曼城本可以也应该在中场休息时取得更多的领先。

B·席尔瓦告诉天空体育：“我认为我们本可以在半场结束时以4至5球的优势领先，因为我们错过了一些机会，下半场对我们来说非常艰难。”

“他们开始压得更上，试图控制比赛，得到球。我们有点累了，但我认为总的来说这是一场不错的比赛，我们对这场胜利很满意。”

“来到老特拉福德，面对英格兰、欧洲最好的球队之一，并以3-1取胜，从来都不是一件容易的事。”

“当你面对德比和曼联时，你不可能总是赢。我们很失望，因为在主场输给曼联对我们来说并不正常。来到这里，在某种程度上补偿了我们的球迷，他们再一次不可思议地帮助我们赢得了这场比赛。”

瓜迪奥拉在他的球队选择上带来了一些惊喜，他选择不使用正印前锋，而是在中场和锋线上增加有创造力的球员。

B·席尔瓦享受着额外的进攻自由，并执行了教练对战术的调整。

“我很享受，尤其是因为我们赢了，因为我们成功了。”他补充道：“我认为佩普想在中场再多一个人，这就是他让我上场的原因。幸运的是，这奏效了。”