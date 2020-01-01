意想不到 梅西选出意外之人为遇过的最难缠后卫

阿根廷人对球场上的特殊关注并不陌生，但他已经学会了适应，并表示这不会影响他。

莱昂内尔·梅西表示，他在巴塞罗那踢球时经常遇到的盯人战术并没有让他感到困扰，他选择了赫罗纳队的帕布罗·马菲奥作为他最强硬的对手之一。

这名32岁球员的球技和决定比赛的能力让一些对手教练选择用人盯人的方式盯防阿根廷人，指定一名球员在球场上跟随梅西。

这并没有阻止这位巴塞罗那传奇在比赛中产生巨大的影响，梅西表示，如果他的对手采用这种战术，他也不会感到困扰。

“有丑陋的比赛，也有奇怪的比赛。你总是有一个人在你身边的比赛。我很少发生这种事。但我也不介意。那些是奇怪的、不同的比赛。”

“根据比赛的进展，我们（梅西和盯防他的球员）会对彼此说些什么。”

尽管他经常与皇家马德里中后卫塞尔吉奥·拉莫斯发生冲突，而卡塞米罗过去也曾被委以与巴萨队长打交道的重任，但梅西指出西班牙右后卫马菲奥是个难缠的对手。

当被问及他面对过的最艰难的盯人防守时，梅西说：“我不记得了，真的。那个来自赫罗纳（马菲奥）的，也许吧。这是夸大了。”

22岁的马菲奥，现在第三次租借效力赫罗纳，之前他曾在曼城效力，现在为斯图加特所有。

除了侵略性的盯人防守，梅西对犯规并不陌生，但只要他的对手有赢球的意图，他就不会太在意。

他补充道：“我从来没有抱怨过。我认为接触和绊脚是足球的一部分。当阻截者有不良意图时，我确实感到困扰。如果不是这样，那么这就是比赛的一部分，我并不觉得糟糕。”