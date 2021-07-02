意大利的大心脏球员：基耶萨正在证明耐心和毅力的价值

这位23岁的边锋一直被认为会成长为世界最好的球员之一，现在他已经完全准备好在欧洲杯上做到这一点。

费德里科-基耶萨在上周五接受意大利天空体育采访时说道：“教练总是希望我们做好准备，他一直说国家队有26名首发，每个人都想帮忙。”

而基耶萨也确实是这样做的，他在欧洲杯16强意大利战胜奥地利的比赛中取得了关键的进球，证明了曼奇尼把他从替补席换上的决定是正确的。

熟悉基萨的人都确信他会抓住机会。

自从去年夏天加盟尤文图斯以来，他已经养成了在重大比赛中攻入重要进球的习惯。唯一不同的是，这是他为意大利打入的第一个关键进球。

基耶萨补充道：“我保持冷静，在这些情况下，你会想要直奔球门。相反，我决定停球，在射门前放慢节奏。”

这种沉着和智慧的结合是理解基耶萨通往成功之路的关键，这是一个在许多年前就学会了耐心和毅力的球员。

当基耶萨还是一个尝试在佛罗伦萨取得好成绩的青少年时，他的身体发育并不像他的同龄人一样发达，结果这导致他挣扎于获得比赛时间。

基耶萨告诉Undici：“当你14、15岁的时候，踢不上球的感觉非常失望，我很多次想过要放弃，但我的家人一直相信我，最终我也相信了自己。”

有一位著名的球员父亲的支持当然也很有帮助。

恩里科-基耶萨在他那个时代是一名优秀的前锋，也是一个效力过多支球队的球员。他在桑普多利亚成名，90年代末他是那支出色的帕尔马的明星球员，而到了佛罗伦萨，他也能在比赛中轻松进球。

他还为意大利攻入7球，包括在96年欧洲杯的1个进球。费德里科在对阵奥地利时的进球使他们成为第一对在欧洲杯上双双进球的父子。

不过，进球对费德里科来说并不总是那么容易。不像父亲恩里克，他不是一名中锋。他是一个全能的，勤奋的边锋，有着惊人的速度和出色的双足能力。

正如前意大利王牌吉安卡洛-安东尼奥尼曾经说过的，基耶萨不是你心目中典型的那种意大利边锋。

他告诉《米兰体育报》：“在意大利，我们有不同特点的边锋，比如我的朋友布鲁诺-孔蒂，或是当今足坛中的洛伦佐-因西涅。基耶萨盘带技巧娴熟，但也有耐力、速度和力量。他就像年轻时的加雷斯-贝尔，他会让你疯狂，而且从不屈服。”

然而，尽管基耶萨拥有这样的身体和心理力量，但很明显，如果他想要达到他的职业巅峰，他还需要在比赛中打进更多的进球。

他的父亲和意大利主帅曼奇尼都是这样告诉他的，基耶萨也和往常一样接受了长辈的建议，比以前更加努力地提高自己。

很明显，随着年龄的增长和身体的发育，基耶萨更容易在佛罗伦萨青年队中竞争一个位置。但真正的决定因素还是基耶萨的努力。

基耶萨解释道：“当我没有上场的时候，我会试着去想：‘我要参加下一场比赛’。努力训练确实得到了回报，这是推动我进入意甲的动力，现在我每周都在努力变得越来越好。”

事实上，他会在自己的空闲时间里花了几个小时研究对手的视频。基耶萨的兄弟洛伦佐曾经说过：“他从不厌倦学习。”而这一点也不夸张。

基耶萨年少时曾在佛罗伦萨的一所国际学校就读，现在他能说一口流利的英语，同时他也在大学里学习体育科学。

然而，人们仍然怀疑，基耶萨是否真的足够优秀，能够在最高级别的比赛中闪耀。

这些质疑不仅仅与他的射门有关。人们有一种感觉，那就是虽然基耶萨速度很快，但他盲目走底线的次数太多了。他能踢左右边锋和10号位的能力，也被认为是一种潜在的诅咒。

前意大利主帅普兰德利坚信基萨将成为欧洲最好的球员，但他需要找到一个角色，一个属于自己的定位。

当时人们有理由担心，他可能会在加盟尤文图斯星光熠熠的阵容后淡出人们的视线；但实际情况与人们预料的相反，基耶萨走到了舞台前面。

与夸德拉多和C罗一起，基耶萨是上个赛季斑马军团表现最好的球员之一，他在尤文最重要的一些比赛中不断拿出出色表现，在各项赛事中打入14球，创造职业生涯至今的新高。

在联赛中，他在对国际米兰、亚特兰大和AC米兰的比赛中都有进球，其中对米兰更是打进两球。而在欧冠八分之一决赛尤文以客场进球不敌波尔图的比赛中，基萨参与了四粒进球中的三粒。

到了赛季的那个时候，有一件事已经很明显，那就是舞台越大，基耶萨的表现就越好。因此，他在对阵奥地利时的出色表现并没有让人感到意外。

现在的问题是，他能否在对阵比利时的比赛中有出色的发挥。

贝拉尔迪在意大利对土耳其的揭幕战中表现出色，但他表现出了一些疲劳的迹象，考虑到贝拉尔迪最重要的能力是无情地逼抢，因此出现疲劳并不是理想的事情。

毫无疑问，基耶萨在和对手单挑时表现更好，但他可能会再次成为替补，然后在比利时老化的后防线开始疲惫时登场。

当然，基耶萨将接受曼奇尼的任何决定。他将等待时机，随时准备抓住机会，就像他之前一直做的那样。