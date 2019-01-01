意大利狂进九球创纪录 十战全胜挺进欧洲杯

曼奇尼的球队完美地为预选赛收官，并在这个过程中改写了纪录。

意大利创造了两项新纪录，在2020年欧洲杯预选赛中，他们在巴勒莫以9比1大胜亚美尼亚。

这是意大利历史上首次在一场比赛中有7个不同的球员得分，这一胜利也意味着他们首次赢得了世界杯或欧洲杯预选赛的所有比赛。

西罗·因莫比莱和尼科罗·扎尼奥洛是仅有的两名进球不止一个的球员，尼科罗·巴雷拉、阿莱西奥·罗马里奥利、若日尼奥、费德里科·基耶萨和新人里卡多·奥索里尼也都是蓝衣军团的进球球员。

扎尼奥洛在他20岁139天的时候成为为国家队进球最年轻的的罗马球员。

谈到他的成就，这位中场球员说：“我很高兴，今晚我又实现了一个梦想，但我意识到这仅仅是个开始。”

这是意大利历史上第四次在一场比赛中打入9球，埃德加·巴巴扬在比赛最后时刻为亚美尼亚带来的安慰，让意大利无法以9比0取胜，从而失去了追平最大分差获胜纪录的机会。意大利曾在1920年的友谊赛中以9-0战胜法国，在1948年的伦敦奥运会上以同样比分战胜美国，取得了有史以来最大的比分优势。

他们唯一一次进球超过9个是在1928年阿姆斯特丹奥运会上以11-3战胜埃及。

在欧洲杯预选赛历史中，只有四支球队的单场进球数超过9个，其中德国在2006年9月以13-0大胜圣马力诺。

在J组，罗伯托·曼奇尼的球队以12分的优势领先第二名芬兰队，他们打进37球，仅失4球。

自从18个月前上任以来，这位前曼城主帅已经赢得了他所执教的20场比赛中的14场，这种状态的复苏表明他们可能是明年夏天欧洲杯冠军的竞争者之一。