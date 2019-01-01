意大利法院裁决 FIFA推翻了拉伊奥特的禁令

客户包括有保罗·博格巴和德里赫特在内的这名经纪人曾被停职三个月，并表示禁令的废除代表着正义所在。

国际足联宣布，经纪人米诺·拉奥拉的全球禁赛令已经解除。

意大利足协(FIGC)在4月份对雷奥拉实施了为期3个月的禁赛，但没有提供具体的理由。

上个月，国际足联决定暂停了这名经纪人的工作许可。拉伊奥特向国际体育仲裁法庭(CAS)提起上诉，此前他曾表示将反对国际足联的禁令。

在国际足联的联邦上诉法院裁定维持他对意大利管理机构制裁的上诉之前，CAS暂时中止了拉奥拉在全球范围内的禁令。

这一决定导致国际足联纪律委员会立即撤销了他在全球范围内的禁赛令。

作为世界上最具影响力的经纪人之一，拉伊奥拉代表着博格巴、德利赫特和伊布拉希莫维奇这样的球员。

他现在可以自由地为博格巴和德利赫特安排转会，这两名球员在转会窗口中分别与离开曼联和阿贾克斯的转会联系在一起。

拉伊奥特在推特上写道：“禁令无效。正义！”

当这项禁令第一次在意大利实施时，拉伊奥特表现得很不服气。这位51岁的经纪人坚称，他之所以被禁止球员转会操作是因为他对意大利足球当局的批评，包括他们对他的当事人莫伊塞·基恩(Moise Kean)受到种族歧视的回应。

“不幸的是，‘意大利的禁令’并不令人意外。”雷奥拉在5月份的一份声明中表示。

“我个人担心的是，这是一个由政治主导的判决，没有考虑到法治。”

“这是一个基于虚假理由和谎言的句子。法律和正义必须在任何公民和正确的制度中占上风，我希望随事件的继续，我的处境将在正确的范围内得到解决。”

“我猜意大利足协并没有原谅我批评他们在意大利足球的灾难性的状态中所扮演的角色，以及在最新一的种族歧视问题中所扮演的角色，我的观点可能对评估产生一定的影响。”

今天他的禁令被推翻意味着这位超级经纪人将可以自由地在已经很繁忙的夏天的转会市场进行全球交易。