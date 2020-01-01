意外输球 拉莫斯喷裁判：有什么私人恩怨冲我来

白衣军团的队长认为他的球队目前没有得到公平的判罚。

在上周六西甲联赛中，皇家马德里队意外以0-1输给了莱万特。赛后，队长塞尔吉奥·拉莫斯对裁判亚历杭德罗·埃尔南德斯进行了猛烈抨击。

白衣军团以领先对手巴塞罗那一分进入到这一比赛日，但在早场加泰罗尼亚人5-0大胜埃尔巴之后，齐达内的队员们无法做出回应，联赛15场不败的战绩戛然而止，而东道主在比赛还剩11分钟时打进了正常比赛的唯一进球。

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阿扎尔又一次脚踝受伤提前下场，这对伯纳乌俱乐部来说是一个凄凉的夜晚，对于接下来一周既要在欧冠主场迎战曼城以及与巴塞罗那的国家德比来说，这场比赛并不是一个理想的备战。

在比赛刚开始10分钟就被出示黄牌的拉莫斯在瓦伦西亚的比赛中意外失利后，将目标对准了裁判，当时皇马的对手手球犯规但被置之不理。

“我不喜欢谈论裁判，因为他们可能会犯错误，但有时这会让你思考。”他说。

“标准是不同的。在西班牙超级杯，他们对我的一次不自觉的手球判罚了点球。今天，有两个，他们没有做出判罚。”

“我对埃尔南德斯很恼火。以前的裁判更有礼貌，队长可以和他们说话。”

“我问(裁判)他是否对我个人有什么问题，如果他有，告诉我，这样我们就可以解决问题。”

与此同时，这名后卫告诉他的队友们，在至关重要的一周到来之前，要重新集中注意力，以确保他们能够夺得冠军。

“我们很生气。”拉莫斯说。

“最关键的时刻到了，我们必须翻开新的一页。我们曾经是领头羊，现在我们是第二。”

“任何失误都可能让你一无所获。再说一次，有很多事情围绕着这个比赛……但是我们输了这场比赛，不是裁判，也不是VAR。”

马德里上一次赢得西甲联赛是在2016-17年，但如果下周输给巴萨，他们再次加冕西甲冠军的机会将大大降低。