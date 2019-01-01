意外败给喜鹊 曼城相比上赛季已丢分太多

瓜迪奥拉的球队在周二1:2失利后，官方数据显示他们的战绩已经无法与上赛季相比。

在周二1:2输给纽卡斯尔后，曼城在2018-19赛季已经比上赛季丢掉了更多的积分。

阿奎罗在圣詹姆斯公园球场的比赛中开场一分钟就收获进球，但到了下半场隆冬和马特·里奇的进球让苦苦挣扎的喜鹊取得了令人震惊的胜利。

对于瓜迪奥拉的球队来说，这是一场毁灭性的失败。因为如果克洛普的球队在周三击败莱斯特城，他们就将落后榜首利物浦7分。

这也意味着曼城在2018-19赛季的24场英超比赛中已经丢掉了16分，比他们在2017-18赛季丢掉的14分还要多。

瓜迪奥拉的球队本赛季在联赛中输了4场，打平2场，而上赛季他们在38场联赛中输了2场，打成4平。

曼城在2017-18赛季中赢得了32场比赛后夺得了英超冠军，成为首支积分达到100分的英超球队。

星期二是瓜迪奥拉执教曼城的第100场联赛，但是这位西班牙主帅已经无法和他在前两个教练位置上的表现相媲美。

瓜迪奥拉在执教曼城的100场联赛中赢得73场，而他在巴塞罗那的100场比赛中赢得79场，在拜仁慕尼黑则赢得80场。

对纽卡斯尔来说，周二的胜利不仅使他们在联赛积分榜上上升到第14位，而且也结束了13年多来对曼城的惨淡战绩。

喜鹊自2005年9月以来首次在联赛中战胜曼城，结束了22场不胜的糟糕战绩(3平19负)。