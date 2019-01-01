意外惊喜 梅西母亲：原以为第五个金球是最后一个

这位巴塞罗那球星的母亲表示，她对这位阿根廷国脚不断取得的成就感到“惊讶”。

莱昂内尔·梅西的母亲西莉亚·库西蒂尼承认，她没有想到到儿子在2015年获得第五个金球奖之后，在职业生涯中再次获得金球奖。

然而，这位巴塞罗那的王牌球员在周一再次获得了这一令人垂涎的个人奖项，创造了一个新的纪录。

尽管这位32岁的球员继续保持着惊人的个人高度，但即使是他的家人也不一定能预料到他被评为世界最佳球员。

“我太高兴了，我们没想到会得奖。我们以为第五个会是最后一个，所以这是一个美丽的惊喜。”她在CNN阿根廷电台承认。

“他总是让我兴奋。他每天都在用他的成就给我们带来惊喜。最重要的是，他是一个什么样的人，这才是最重要的。”

尽管最近有了个人成就，但在他的祖国，梅西仍然是一个有些争议的人物。一些批评人士指责梅西在国家队令人失望的表现。

虽然西莉亚承认，没有人是完美的，这是不可避免的，但她觉得梅西被挑出来继续批评是不公平的，而且是以错误的方式传达的。

她说：“你可以不冒犯或不开玩笑地批评别人。作为一个母亲，这显然很伤人。显然不是每个人都喜欢他。我们全家都知道我们亏欠阿根廷。但除了莱昂内尔，还有谁比他更想赢得世界杯或美洲杯呢？”

“当然，当他踢得很糟糕的时候，这是可以理解的。我们自己也会这么做。我们告诉他，我告诉他。”

在2020年的美洲杯上，阿根廷与澳大利亚、玻利维亚、乌拉圭、智利和巴拉圭分在一组，前四名晋级淘汰赛。