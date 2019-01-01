意外引致断腿惨剧 阿里：孙兴慜崩溃了

事件发生在古迪逊公园的第77分钟，这导致了韩国人领到红牌。

据德勒·阿里透露，孙兴慜在导致埃弗顿的安德烈·戈麦斯腿部严重受伤后情绪崩溃。

这一事件发生在古迪逊公园球场的第77分钟，当孙兴慜试图抢回球的时候，孙兴慜从后拦截安德烈·戈麦斯，但是未能碰到球，并导致对方倒地。这让韩国人被红牌罚下，而戈麦斯的伤势显然震惊了球员们。

阿里对天空体育表示：“我不想过多地去看发生在戈麦斯身上的事情。我所能做的就是送上我最好的祝愿，祝他早日康复。孙兴慜悲痛欲绝，他哭了，但这不是他的错。他是你想见的最好的人之一，但他不是那种人。他甚至连头都抬不起来——他在更衣室里哭得很厉害。”

这名前锋原本因冲撞被出示了一张黄牌，但当阿特金森发现戈麦斯伤势严重后，这张黄牌被换成了红牌。

前利物浦后卫杰米·卡拉格告诉天空体育：“如果你为此吃了一张红牌，那么每一次铲球都会危及到对手的安全。我们不想在重播中展示它，但我可以看到它就在我面前。在某种程度上，他（戈麦斯）实际上是在两次铲球之间受伤的，而孙兴慜的铲球确实迫使他摔倒，因为不幸的是，就在奥利耶撞上来之前，他的腿被卡在了身下。考虑到这场比赛的后来发展，在这次受伤的背景下，我不认为这是一张红牌，但也许在未来，如果有人在知道自己不能拿球的情况下发起拦截，就像孙兴慜所做的那样，我认为可能需要在红牌判罚上改进。”

比赛结果让热刺陷入了积分榜的下半部分，并且自从一月以来，他们从未在客场取胜，而埃弗顿则排在第17位，比降级区仅高出一位。