意外人选 曼联从上海申花租借伊哈洛半个赛季

前沃特福德前锋正在返回英超的路上，红魔和他签下了六个月的合同。

曼联已经从上海申花租借了前锋奥迪昂·伊哈洛直到赛季结束。

红魔在看到头号射手马库斯·拉什福德在这个月初因为严重的背伤休战了三个月后，开始寻找一名额外的前锋。

最近几周，劳尔·希门尼斯、埃丁森·卡瓦尼和丹尼·因斯等人都与曼联联系在一起，但随着冬季转会的最后期限越来越近，一些令人惊讶的名字也开始浮出水面。

其他球队

据报道，在前沃特福德前锋伊哈洛成为他们的首要目标之前，曼联已经询问了莱斯特城的伊斯拉姆·斯里马尼和伯恩茅斯前锋约舒亚·金的租借合同。

在转会截止日谈判成功后，伊哈洛将在接下来的一段时间内以一份短期合同的形式来到老特拉福德，而索尔斯克亚也很乐意为球队增加攻击力。

“奥迪昂是个有经验的球员。他的到来将会给我们一个不同类型的中锋选择，在这段短暂的时间里，他将和我们在一起。”他说：“一个出色的球员，非常专业，他会充分利用他在这里的时间。”

伊哈洛从小是曼联球迷，他曾在2014年至2017年为沃特福德效力，在30场英冠比赛中攻入20球，帮助球队在他效力的第一个完整赛季中晋级。

在接下来的赛季中，他将这种状态带入了英超联赛，为沃特福德贡献了15个进球，他们成功地避免了降级。

然而，伊哈洛在沃特福德的最后一个赛季远没有那么高产，他最终在2017年1月离开俱乐部加盟长春亚泰。