意义非凡 高佬：凯恩不会离开穆帅执教的热刺

这名前射手并不认为北伦敦高产现象会很快消失，因为一个已被证明的胜利者的加入了球队。

克劳奇表示，在穆里尼奥执掌热刺后，哈里·凯恩不会离开热刺，一名已被证明是胜利者的教练的加入将会让这名高产射手在当前环境下追逐奖杯。

关于他可能转会到其他球队的传言仍在继续，但是他已经和俱乐部签订了一份长期的合同，并且从未掩饰过他更愿意在给他机会的俱乐部获得奖杯的心愿。

尽管如此，英格兰队长仍然在等待他的耐心和非凡的个人贡献得到回报，热刺从2008年开始就在奖杯的追逐上止步不前。

然而，穆里尼奥在他杰出的教练生涯中所到之处都取得了成功，克劳奇希望在可预见的未来，这样的记录能让凯恩留在北伦敦。

这位前热刺前锋就在热刺拥有177粒入球的球星告诉《每日邮报》说:“我不明白他为什么要离开。人们说他需要赢得奖杯。”

“他才26岁，常胜将军的他是那个足球俱乐部的主教练，而他是那里的队长——一个不可思议的球场，一个不可思议的训练场，他来自附近的社区。”

“如果他能在热刺赢点什么，他在穆里尼奥的带领下就能做到，这对他来说比在其他地方取得奖杯更有意义。”

在穆里尼奥的带领下，热刺已经取得了三场胜利，而葡萄牙人在从波切蒂诺手中接过帅印后，立刻发挥了作用。

这将是一个考验的时刻，但是克劳奇说这位前切尔西和曼联的主教练现在正在发出正确的声音。

这位前英格兰国脚补充道:“他很开心，他看起来有点不一样。”

“他看起来脸上又恢复了笑容——他看起来和刚来切尔西时我们看到的何塞很像。”

“他们现在看起来就像穆里尼奥的球队。他们有出色的进攻天赋，他们有正确的融合。”

“他可能是热刺的合适人选。这是一股清新的空气，希望它能继续下去，这对热刺来说是个好消息。”